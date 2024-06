Krzysztof Rutkowski w rozmowie z mediami zabrał głos w sprawie nieślubnego syna. Okazuje się, że słynny detektyw po latach dowiedział się, że owocem jego romansu sprzed lat jest Alexander. Gdy chłopiec miał sześć lat badania DNA wykazały, że jest synem Krzysztofa Rutkowskiego. Niestety, między ojcem a dzieckiem nie nawiązała się więź, a teraz detektyw szczerze wyznaje, że nie ma bliskiej relacji z nastolatkiem. Mocne słowa Rutkowskiego.

Nie jest tajemnicą, że Krzysztof Rutkowski lubi rozpieszczać swojego syna Krzysztofa Juniora. Ostatnio okazało się, że syn detektywa dopiero co dostał dwa samochody, a już ma kolejne prezenty na który Rutkowski wydał milion. Co ciekawe, okazuje się, że Krzysztof Rutkowski ma również drugiego syna o którym jednak nie opowiada publicznie. Detektyw dowiedział się o nieślubnym dziecku dopiero sześć lat po jego narodzinach, ale teraz zrobiło się głośno wokół alimentów na chłopca.

Teraz Krzysztof Rutkowski w rozmowie z mediami nie ukrywa, że ma bliskiej relacji z nieślubnym synem. Gorzkie słowa detektywa.

Nieślubny syn Krzysztofa Rutkowskiego dziś ma piętnaście lat, a gdy miał sześć lat okazało się, że jest dzieckiem słynnego detektywa. Niestety, ojciec nie nawiązał bliskiej relacji z chłopcem.

Ja nie mam żadnego związku emocjonalnego z tym chłopakiem. Jeśli ktoś mi przyprowadza dziecko po sześciu latach, to co ja mam się rzucić mu na szyję? (…) Nikt mnie nie zmusi, żebym go kochał

Krzysztof Rutkowski komentuje dla Pudelka.