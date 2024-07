W zeszłym tygodniu odbył się półfinał muzycznego show "Must Be The Music", które cieszy się ogromną popularnością. Nie zabrakło również Kory, która za stołem jurorskim i na czerwonym dywanie prezentowała się fantastycznie. Zobacz: Kora w półfinale Must Be The Music. Piosenkarka wyglądała świetnie

Reklama

Dzisiaj z kolei odbył się wielki finał, a o zwycięstwo walczyli najlepsi z najlepszych. Na scenie zaprezentowali się Nina Karpińska, Katarzyna Gołos, Marcin Patrzałek i Justyna Sawicka. Jednak to nie wszystko, ponieważ mogliśmy usłyszeć także zespół Black Radio, który otrzymał Dziką Kartę, a także Reggaeside i Roots Rockets.

Wszyscy wypadli fantastycznie, ale zwycięzca mógł być tylko jeden. Okazał się nim Marcin Patrzałek!

Słuszna decyzja?

Zobacz na Polki.pl: Kora opowiada o największej traumie swojego życia



Zobacz także