Kryptonim U.N.C.L.E. The Man From U.N.C.L.E.



Nieprzypadkowo po obejrzeniu zwiastuna Kryptonimu U.N.C.L.E. do głowy przychodzą skojarzenia z telewizyjnymi serialami takimi jak Mission: Impossible czy Aniołki Charliego. Film Guya Ritchiego (byłego męża Madonny, reżysera Przekrętu i Sherlocka Holmesa) również oparty jest na szpiegowskim serialu emitowanym w drugiej połowie lat 60. Stąd akcja osadzona właśnie w tym okresie, kiedy to zimnowojenne strachy odbijały się w telewizji i w kinie.



Reżyser zaprasza nas na jazdę bez trzymanki do świata, w którym agenci CIA i KGB zmuszeni są współpracować razem. Najpotężniejszym agencjom wywiadowczym dwóch najpotężniejszych mocarstw, i przy okazji wrogów, z pewnością nie jest to na rękę, ale gra idzie o wysoką stawkę. Czyli standardowo o pokój na świecie, któremu zagrozić chce tajemnicza organizacja. A obronić się go postarają Henry Superman Cavill, Armie The Lone Ranger Hammer oraz Alicia Robocica z Ex Machina Vikander. Podejrzewam, że złoczyńcy nie mają żadnych szans.



Werdykt: Fajna rozrywka



