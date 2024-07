4 z 4

Szubienica The Gallows



Przestrzegałem w zeszłym tygodniu przed „Taśmami Watykanu” (i sądząc po wynikach kasowych i recenzjach tego filmu – miałem rację), a w tym tygodniu przestrzegam przed „Szubienicą”. Nie może być przypadku w tym, że nawet same kina przestrzegają przed filmem Chrisa Lofinga i Travisa Cluffa. Bo jak inaczej wytłumaczyć kinowe hasła promocyjne: „Tak straszna, że trudno oglądać” oraz „Straszny do bólu”? :).



„Szubienica” to kolejny już przykład horroru nakręconego tzw. kamerą z ręki. Modę na nie rozpoczął głośny „Blair Witch Project”, ale do dzisiaj było ich w kinach już tak dużo, że kolejny wydaje się być przesadą. Szczególnie, że nie wygląda na to, by miał do zaoferowania choć trochę czegoś oryginalnego. Grupa młodzieży wybiera się nocą do opuszczonego budynku, by tam jedno po drugim ginąć tajemniczą śmiercią. Nie no, przełom w kinie!



Werdykt: Omijać.



Zwiastun: