3 z 5

Klucz do wieczności Self/less



Marzenie o nieśmiertelności towarzyszy ludzkości prawdopodobnie od zarania dziejów. Trudno się więc dziwić, że temat wiecznego życia zainteresował też kino, które podejmowało go już tyle razy, że... chyba wystarczy. A przynajmniej do czasu jakiegoś przełomu w tej kwestii.



Inaczej uważają twórcy „Klucza do wieczności”, którzy po raz kolejny postanowili uraczyć nas opowieścią o miliarderze mogącym kupić wszystko, tylko nie mogącym przekupić śmierci. Damien (w tej roli Ben Kingsley oraz Ryan Reynolds) nie poddaje się jednak i gdy pojawia się okazja, postanawia zaryzykować i „przetransportować” w nowe ciało. A przecież, gdyby obejrzał ww. filmy o swoich poprzednikach, wiedziałby, że to się zawsze źle kończy.



Jeśli chcielibyście wybrać się do kina na „Klucz do wieczności”, to myślę, że będzie to stratą czasu. A jeśli byście chcieli oszukać śmierć, to póki co sugeruję drogę Walta Disneya i zamrożenie się w oczekiwaniu na lepsze czasy.



Werdykt: Strata czasu



Zwiastun: