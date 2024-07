5 z 5

Mały Książę Le petit prince

Na koniec animowana propozycja dla dzieci i dorosłych. Opowieść o małej dziewczynce, która nie ma czasu na to, by po prostu być dzieckiem. Zagoniona przez matkę do książek, całymi dniami pracuje nad tym, by osiągnąć sukces. Jak to jednak w bajkach bywa, pewnego dnia pojawi się ktoś, kto nauczy dziewczynkę, że w życiu nie liczy się to, co osiągnąłeś, ale to, kim jesteś. I że są rzeczy ważniejsze od tych materialnych.

Zgodnie z tytułem w historię małej dziewczynki wpleciona została książka Antoine'a de Saint-Exupéry'ego, którą zna każdy a wielu kocha. Jak wypadnie takie połączenie "Małego Księcia" ze współczesną historią? Najlepiej przekonać się samemu.

Werdykt: Dla całej rodziny

Zwiastun: