W filmie"Dziewczyna z tatuażem" w reżyserii Davida Finchera główne role zagrali Daniel Craig jako Mikael Blomkvist i Rooney Mara jako Lisbeth Salander. Historia przenosi widza do mrocznej Szwecji, gdzie dziennikarz i hakerka wspólnie próbują rozwikłać zagadkę sprzed kilkudziesięciu lat.

Już dzisiaj TVP puści "Dziewczynę z tatuażem"

W filmie "Dziewczyna z tatuażem" główny bohater, Mikael Blomkvist, to dziennikarz śledczy, którego kariera znalazła się na zakręcie po przegranej sprawie sądowej. Zostaje on zatrudniony przez Henrika Vangera, głowę wpływowej rodziny przemysłowej, do rozwikłania zagadki zaginięcia jego bratanicy Harriet. Blomkvist, pełen sceptycyzmu, podejmuje się zadania, które zmienia jego życie. Do śledztwa dołącza Lisbeth Salander – młoda hakerka, której przeszłość jest równie mroczna, co sprawa, nad którą pracują. Jej unikalne umiejętności techniczne i determinacja czynią z niej niezastąpioną partnerkę w tej misji.

Akcja filmu rozgrywa się w miejscu, gdzie Harriet Vanger zniknęła bez śladu w latach 60-tych. Mikael i Lisbeth odkrywają, że za pozornie idealną fasadą rodziny kryją się głęboko skrywane tajemnice. Każdy krok w śledztwie odsłania nowe, przerażające fakty, prowadząc do wstrząsających wniosków.

Adaptacja w reżyserii Davida Finchera

David Fincher, znany z takich produkcji jak "Siedem" czy "Zaginiona dziewczyna", idealnie oddaje mroczny klimat powieści Stiega Larssona. Film wyróżnia się znakomitą reżyserią, intensywną muzyką i precyzyjnym scenariuszem. Rola Rooney Mary jako Lisbeth Salander została szczególnie doceniona, a aktorka zdobyła za nią nominację do Oscara. Daniel Craig jako Mikael Blomkvist doskonale oddaje zmagania dziennikarza, którego życie zawodowe i prywatne przeplatają się z mrocznymi wydarzeniami na wyspie Vanger. Rooney Mara stworzyła niezwykle złożoną postać – jej Lisbeth jest jednocześnie silna i krucha, odważna i zraniona.

Dlaczego warto obejrzeć "Dziewczynę z tatuażem"?

Film "Dziewczyna z tatuażem" to nie tylko trzymający w napięciu thriller, ale także opowieść o walce z własnymi demonami, o poszukiwaniu prawdy i sprawiedliwości. Każda scena budzi emocje, a finał pozostawia widza w głębokim zamyśleniu.

Ekranizacja Davida Finchera to dzieło niemal doskonałe, które docenią zarówno miłośnicy prozy Stiega Larssona, jak i fani kinowych thrillerów. Historia Mikaela Blomkvista i Lisbeth Salander na długo zapada w pamięć, przypominając, że przeszłość nigdy nie pozostaje zamknięta.