Rozpoczyna się weekend, a panujące na zewnątrz temperatury raczej nie sprzyjają wieczornym wyjściom. TVN wychodzi więc naprzeciw znudzonym Polakom, serwując im kinowy fenomen. Gwiazdorska obsada, wciągająca fabuła i imponujące efekty - czego chcieć więcej?!

O 20:00 TVN pokaże uwielbianą przez wielu produkcję

Co weekend największe stacje telewizyjne prześcigają się w starciu o najlepszy i najciekawszy program telewizyjny. TVN zawiesił poprzeczkę bardzo wysoko, bo już o 20:00 pokaże kinowy hit - "Wonder Woman". Miliony widzów z całego świata zna ten film doskonale, ale dla wielu będzie to pierwsze zetknięcie. Czego mogą się spodziewać?

Film "Wonder Woman", wyreżyserowany przez Patty Jenkins i wyprodukowany przez Warner Bros., to jedna z najpopularniejszych produkcji superbohaterskich ostatnich lat. Opowiada historię Diany, księżniczki Amazonek, zamieszkałą na idyllicznej wyspie znanej jako Themyscira. Niespodziewanie rozbija się tam samolot ze świata zewnętrznego, a Diana ratuje życie mężczyzny, poniekąd łamiąc dotychczasową barierę pomiędzy dwiema rzeczywistościami. Ten staje się bohaterce coraz bliższy, aż w końcu ona decyduje się wyjść z ukrycia, by wziąć udział w działaniach I wojny światowej i uratować świat przed złem.

kadr filmu "Wonder Woman"

Produkcja od momentu premiery w 2017 roku zdobyła ogromne uznanie, bijąc rekordy popularności w kinach na całym świecie. W weekend, w którym ujrzała światło dzienne, zarobiła ponad 100 milionów dolarów! Sama Gal, wcielająca się w główną bohaterkę, miała otrzymać 600 tysięcy dolarów z góry plus bonusy kasowe, które podniosły jej pensję do ''wielokrotności siedmiu cyfr''. Ogromny zarobek to jednak nie wszystko, co zyskała aktorka za sprawą filmu.

Gal Gadot, która wciela się w postać tytułowej Wonder Woman, została powszechnie doceniona za swoją charyzmę, siłę i autentyczność. Widzowie szczególnie chwalą jej zdolność do ukazania zarówno heroizmu, jak i ludzkich emocji. Aktorka, pochodząca z Izraela, stała się ikoną kobiecej siły, a jej kreacja postaci Diany przeszła do historii jako jedna z najlepszych w gatunku superbohaterskim.

kadr filmu "Wonder Woman"

Patty Jenkins, pierwsza kobieta, która stanęła za kamerą przy tak dużej produkcji superbohaterskiej, odegrała kluczową rolę w sukcesie "Wonder Woman". Jej wizja połączyła elementy spektakularnej akcji z głęboką i poruszającą historią. Dzięki niej film nie tylko podbił serca widzów, ale również zainspirował inne kobiety do realizacji swoich marzeń w przemyśle filmowym. W tej uwielbianej produkcji zagrali:

Gal Gadot jako Wonder Woman,

jako Wonder Woman, Chris Pine jako Steve Trevor,

jako Steve Trevor, Connie Nielsen jako Hippolyta,

jako Hippolyta, Danny Huston jako Erich Ludendorff,

jako Erich Ludendorff, Elena Anaya jako Dr. Maru.

Film "Wonder Woman" to nie tylko kasowy sukces, ale także jeden z najlepiej ocenianych filmów superbohaterskich. Krytycy zwracają uwagę na doskonałe połączenie akcji, humoru i dramatyzmu. Widzowie zaś podkreślają, że film ukazuje silną, niezależną bohaterkę, która inspiruje kolejne pokolenia. Połączenie efektów wizualnych z emocjonalną głębią historii sprawiło, że "Wonder Woman" stał się prawdziwym fenomenem.

