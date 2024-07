Filip Chajzer walczy z hejterami! Na swoim profilu na Facebooku dziennikarz zamieścił screeny z rozmowy z jednym ze swoich "fanów", który wypisywał do niego obraźliwe wiadomości. Hejter nie odpuścił sobie nawet wielkiej tragedii, jaka spotkała Chajzera kilka miesięcy temu, gdy w wypadku zginął jego syn.

Od czego się zaczęło? Kilka dni temu sieć obiegł filmik, który nagrał dziennikarz TV Republika. Jego samochód został obrzucony owsianką przez Filipa Chajzera. Dziennikarz wytłumaczył się i przeprosił na Facebooku. Widać nie wystarczyło. Lawina hejtu ze strony internautów popłynęła natychmiast.

Jak widać jednak miarka się przebrała, ponieważ Filip Chajzer postanowił upublicznić jeden z takich wpisów na swoim profilu na Facebooku. I nie ukrywał tożsamości autora:

Co działo się dalej? Po kilku godzinach pojawiły się kolejne posty dziennikarza. Filip Chajzer znowu udostępnił rozmowę z hejterem, który zdobył się na przeprosiny i wyznał, jakie były konsekwencje tego, że napisał tak obraźliwą wiadomość. Tym razem reporter ukrył już tożsamość:

To jest chore, to co napisałem. Mam problemy już. Jacyś ludzie do domu mi pukają. Boję się. Ja naprawdę przepraszam. Zadzwoń do mnie proszę. Filip proszę? Rozmawiałem z twoją menedżer - kajał się hejter.