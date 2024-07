Ewa Minge jest jedną z polskich projektantek, której talent zauważono również poza granicami naszego kraju. Minge miała pokazy swoich kolekcji m.in. we Francji i Włoszech. Dwa lata temu Polka została doceniona również przez modowych ekspertów w Nowym Jorku, gdzie została odznaczona nagrodą International Star Diamond Award za całokształt i wizjonerstwo. Zobacz: Minge dostanie nagrodę w USA! Docenił ją świat mody w Nowym Jorku

Kilka dni temu Ewa Minge odniosła kolejny sukces. Jej kolekcja została pokazana na tegorocznym Paris Fashion Week. O tym jak została przyjęta opowiedziała sama Ewa Minge w rozmowie z lifestylenewseria.pl

- To było cudowne, że podchodzili do mnie dziennikarze, blogerzy i mówili: „Czekaliśmy, cieszymy się, że wróciłaś”, to bardzo fajne. Wzruszyli mnie do łez. Paryż prawie zawsze mnie wzrusza, bo to jest jednak prawdziwa stolica światowej mody, zwłaszcza haute couture. Takie przyjęcie jest dla mnie ukoronowaniem mojej ciężkiej pracy.