Ewa Kasprzyk jest znaną polską aktorką, która największą rozpoznawalność zawdzięcza roli m.in. w "Koglu Moglu", "M jak miłość" czy "Polityce". Zawsze elegancka i pełna wdzięku 68-latka przyzwyczaiła nas do tego, że raczej niechętnie eksperymentuje ze swoim wyglądem... przynajmniej jeśli chodzi o trwałe zmiany. Tym razem zaskoczyła wszystkich zupełnie nowym wizerunkiem!

Ewa Kasprzyk już nie jest blondynką

Ewa Kasprzyk, znana i ceniona polska aktorka, zaskoczyła wszystkich radykalną zmianą wizerunku. Nowy, ciemniejszy kolor włosów, a do tego ich skrócenie, wywołały ogromne zainteresowanie w mediach. Jak się okazuje, metamorfoza nie była przypadkowa.

68-latka przyznała, że decyzja o nowym kolorze włosów została podjęta w związku z przygotowaniami do jej najnowszej roli w monodramie, gdzie wciela się w Peggy Guggenheim. Przygotowania do tej produkcji wymagały od niej całkowitego oddania się postaci, co przełożyło się również na jej wygląd. W wywiadzie na łamach "Halo tu Polsat" podkreślała, że zmiana koloru włosów pomogła jej lepiej zrozumieć swoją bohaterkę i lepiej oddać jej charakter.

My aktorzy często dajemy dużo z siebie, ale postać którą gramy przechodzi też na nas. Ja zawsze lubię grać kobiety silne, zdecydowane, charakterystyczne i charakterne

Kim była Peggy Guggenheim?

Peggy Guggenheim to ikoniczna postać w świecie sztuki XX wieku. Jako kolekcjonerka i mecenas sztuki współczesnej miała ogromny wpływ na kariery takich artystów, jak Jackson Pollock czy Max Ernst. Monodram z udziałem Ewy Kasprzyk pozwala widzom poznać tę niezwykłą kobietę i spojrzeć na jej życie przez pryzmat relacji ze światem artystycznym. Dla Kasprzyk rola ta stała się wielkim wyzwaniem, ale również inspiracją do refleksji nad rolą kobiet w kulturze i sztuce.

Premiera monodramu zaplanowana jest na 24 stycznia 2025 roku. Spektakl będzie można zobaczyć w wybranych teatrach w całej Polsce, w tym w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Monodram, w którym Kasprzyk wciela się w Peggy Guggenheim, to połączenie historii sztuki, biografii i intymnych przeżyć bohaterki.

Ewa Kasprzyk po raz kolejny udowodniła, że jest jedną z najbardziej wszechstronnych aktorek w Polsce. Jej nowy wizerunek i zaangażowanie w rolę w monodramie o Peggy Guggenheim to dowód na to, że zawsze stawia na rozwój i nie boi się wyzwań.

Ewa Kasprzyk ponownie zostanie jurorką w nowej edycji "Tańca z gwiazdami"?

W 2024 roku Ewa Kasprzyk dołączyła do jury programu "Taniec z gwiazdami", oceniając uczestników wraz z Iwoną Pavlović, Rafałem Maserakiem i Tomaszem Wygodą. Według informacji z grudnia ubiegłego roku, aktorka została ogłoszona jako jurorka 16. edycji tanecznego show, którego emisja planowana jest na wiosnę 2025 roku. Warto jednak zauważyć, że w listopadzie 2024 roku, podczas półfinału 15. edycji programu, Ewa Kasprzyk nie pojawiła się w jury z powodów zawodowych, a jej miejsce zajęła Małgorzata Socha.

