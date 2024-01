Ewa Minge parę lat temu pożegnała swoją mamę. Wiesława Butkiewicz zmarła w 2019 roku, przez długi czas walczyła z nowotworem. Projektantka do dziś wraca ze wspomnieniami o swojej mamie, która była dla niej niczym przyjaciółka.

W czerwcu 2023 roku Ewa Minge opublikowała na Instagramie zdjęcie z cmentarza przy grobie matki i opisała relacje, jaka je łączyła. Widać, że kobieta nadal bardzo tęskni za swoją ukochaną mamą. Tym razem projektantka pokazała na social mediach zdjęcie mamy sprzed lat i umieściła pod nim wzruszający wpis.

Ewa Minge pięknymi słowami opisała tęsknotę to swojej mamy. Wyjawiła również, że kobieta nie modliła się o życie a o lekką śmierć. Czytając wpis, wydawać by się mogło, że Minge ma nadal nadzieję, że najważniejsza osoba w jej życiu nagle wróci i wszystko okaże się tylko złym snem.

Mówiła, że wróci ptakami i pociągnie dalej mój horyzont niż ten za naszym oknem, przy którym sadzała na parapecie małą, piegowatą dziewczynkę i pokazywała gwiazdy…'tam kiedyś polecę.…poleciała. Dzwonię i czasem nie odbiera…śpi, a może poszła do krawcowej uszyć sukienkę…wysyłam wtedy wiadomość…'tęsknie mamo'. I wtedy w nocy dzwonią dzwony cerkiewne, choć żadnej cerkwi w pobliżu nie ma. Nie była pełna żadnej wiary, nie miała swojego Boga. Kiedy przyszła trwoga kupiła mały modlitewnik do Matki Bożej cierpliwie słuchającej …nie modliła się o życie a o lekką śmierć…lekka nie była. Wszystko, co mogłam jej dać na ostatniej ziemskiej wycieczce do nieba, to godność i poczucie bezpieczeńtwa kiedy przechodziła granice. I jak to ona, odwróciła się i pomachała ręką, uśmiechnięta tymi swoimi kocimi oczami …pomachała nie na pożegnanie, witała nowy wymiar. Tyle lat, tyle telefonów…tyle pustego nieba nade mną …tęsknie mamo

- dodała w dalszej części córka.