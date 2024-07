Różnica wieku w związkach polskich gwiazd od zawsze budzi spore emocje. Z tego powodu w ostatnim czasie głośno jest o Roksanie Węgiel. 18-letnia wokalistka związała się ze starszym o 8 lat Kevinem Mglejem. Co na ten temat sądzi Ewa Minge? Polska projektantka, znająca show-biznes od podszewki, sytuację zwyciężczyni Eurowizji Junior porównała do... Celine Dion. Nawiązała również do Izabeli Janachowskiej i Krzysztofa Jabłońskiego, który dziś świętuje 64. urodziny.

Związek Roksany Węgiel z Kevinem Mglejem od kilku tygodni elektryzuje wszystkie media. Zakochanych dzieli 8 lat, warto jednak dodać, że dopiero niedawno Roxie stała się pełnoletnia. Zapytaliśmy Ewę Minge co sądzi o zamieszaniu wokół tej pary. Jej słowa dają do myślenia:

Ona dojrzała bardzo wcześnie. Gdyby to była moja córka, to nie wiem jak bym się zachowała, bo nie mam córki. Kiedy mój syn starszy miał pomysł, żeby wejść do show-biznesu mając lat 15, 16 lat, to się nie zgodziłam. [...] To jest jej prawo. Możemy przywołać inną piosenkarką, Celine Dion, która jako bardzo młoda osoba poznała swego męża i była z nim aż do śmierci bardzo szczęśliwa. Dziś jest bardzo nieszczęśliwa, bo go nie ma - mówi nam Minge.