Ewa Minge ujawnia prawdę o poprzednim małżeństwie Krzysztofa Jabłońskiego! 

We wtorek, 8 listopada, niespodziewanie wybuchła medialna afera na linii Paulina Smaszcz - Izabela Janachowska. Była żona Macieja Kurzajewskiego w podcaście Anny Zejdler "Porażka, czyli sukces" nie szczędziła gorzkich słów prowadzącej "Taniec z gwiazdami" w kontekście jej małżeństwa z Krzysztofem Jabłońskim. Izabela Janachowska nie pozostawiła tego bez odpowiedzi, a pod oświadczeniem tancerki opublikowanym na Instagramie, pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których fani, a także przyjaciele z branży ją wspierają. Swój komentarz zamieściła również Ewa Minge. Projektantka stanęła po stronie Izabeli Janachowskiej i jej męża!

W sieci wciąż jest gorąco po słowach Pauliny Smaszcz na temat małżeństwa Izabeli Janachowskiej i Krzysztofa Jabłońskiego - dziennikarka powiedziała o tancerce, że ta "wyszła za milionera, czyli strzeliła sobie z nim dzidziusia". Izabela Janachowska mocno odpowiedziała Paulinie Smaszcz, a w obronie prowadzącej "Tańca z gwiazdami" stanął również jej mąż. Teraz swój głos postanowiła zabrać również... Ewa Minge, która doskonale zna Krzysztofa Jabłońskiego. Projektantka stanęła po stronie milionera i jego żony.

- Wypowiem się. Muszę, bo atak na Izę jest poniżej pasa. Krzysztofa (męża Izy) znałam zanim poznała go Iza. Znam poprzednią żonę Krzysztofa i gwarantuje, że nikt nikogo tam nie zdradził i nie porzucił . Ot, nie wyszło im i tyle tematu. Krzysztof poza byciem milionerem (i nie jest to chyba wada a dowód na siłę, inteligencje i umiejętność zadbania o siebie i swoje stado) jest fantastycznym człowiekiem. Iza nie jest utrzymanką, a zanim poznała Krzysztofa miała pozycje i własne osiągnięcia. Nie poprzestała na żonie milionera a prowadzi z powodzeniem swój biznes, rozwija się i dba o swoją rodzinę. Łatwiej jej, bo ma bogatego męża? Oczywiście! I mnie to bardzo cieszy, ze jakaś kobieta jest wspierana w rozwoju osobistym przez swojego mężczyznę, że on nie żeruje na niej (oj zdarza się !) ani ona na nim - napisała Ewa Minge.

W dalszej części swojego wpisu Ewa Minge zakomunikowała, że Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński są wspaniałym małżeństwem, a jedyne czego im brakuje to "szacunku społecznego do ich miłości".

- Pozostają w symbiozie, kochają się i są szczęśliwi. Krzysztof to interesujący mężczyzna, a Iza to ambitna, piękna kobieta. Mają wspaniałe dziecko, owoc miłości i jedno czego im brakuje to szacunku społecznego do ich miłości, która jest wiecznie przedstawiana przez niesprawiedliwy pryzmat "starszy milioner i utrzymanka", nie, to nie ta bajka. @izabelajanachowska szczęścia Wam życzę jak wielokrotnie już to czyniłam. Głowa do góry i do przodu. Krzysztof 😉 Ty wiesz… - dodała Ewa Minge.