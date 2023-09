We wtorek wieczorem Antoni Królikowski opublikował obszerne oświadczenie, w którym uderzył w byłą partnerkę i odniósł się do kwestii rzekomego niepłacenia przez niego alimentów na syna. Teraz Joanna Opozda zdecydowała się odpowiedzieć na zarzuty aktora. Przeczytajcie, co ma do powiedzenia! Joanna Opozda odpowiada na oświadczenie Antoniego Królikowskiego Sprawa rozwodu Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego jest jednym z najbardziej medialnych procesów tego typu w Polsce. W sprawie co rusz pojawiają się nowe wątki, a byli partnerzy nie stronią od publicznego wypowiadania się na temat swojej zakończonej już relacji. Trudną kwestią jest szczególnie sprawa alimentów na syna, których Antoni Królikowski miał nie płacić. Wieczorem 19 września aktor postanowił wyjaśnić całą sprawę fanom za pośrednictwem Instagrama - Antoni Królikowski opublikował oświadczenie , w którym tłumaczył się w kwestii alimentów. Uderzył także w byłą partnerkę, zarzucając jej kłamstwo. Jak się okazało, na odpowiedź Joanny Opozdy nie trzeba było długo czekać. - Przeciwko Antoniemu K. toczy się sprawa o składanie fałszywych zeznań. (...) skoro Antoni K. pod przysięgą potrafi okłamywać sąd, to tym bardziej potrafił okłamywać Was, co właśnie udowodnił kolejnym dennym oświadczeniem - przyznała wprost Joanna Opozda. Zobacz także: Joanna Opozda uderza w Antoniego Królikowskiego. Chodzi o alimenty. "Okradać własne dzieci to jest żenada i wstyd" Joanna Opozda wyjaśniła też, że przelewy, które Antoni Królikowski rzekomo wykonał na jej konto, to w rzeczywistości transfery na ich wspólny rachunek - zdaniem aktorki, nie dotyczą one alimentów, a zaplanowanej budowy domu. - Przelewy, które Królikowski pokazuje po raz kolejny są nieprawdziwe, a raczej prawdziwe, ale nie na moje konto. Są to przelewy na wspólne konto,...