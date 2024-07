Ewa Kasprzyk zrezygnowała z roli w serialu TVN „Aż po sufit”. Powód? Podobno nie chce pracować z Cezarym Pazurą!

Tak naprawdę mało kto chce pracować z Czarkiem. Jego wizerunek został mocno nadszarpnięty, a zachowania nie podobają się kolegom z branży. Odkąd Czarek zadłużył się, tworząc swój film, zachowuje się nieracjonalnie, wszędzie próbuje wyszarpać pieniądz – można przeczytać w „Super Expressie”.



Ewa Kasprzyk nie chce pracować z Cezarym Pazurą?

A co na to aktorka?

"To nieprawda, że Ewa Kasprzyk zrezygnowała z serialu, bo nie chciała pracować z Cezarym Pazurą. Nie dostała nawet propozycji zagrania w nowej produkcji TVN, ale gdyby ją otrzymała z radością by przyjęła by role obok Cezarego bo bardzo się z nim lubi” – mówi nam Magdalena Kajrowicz, menedżerka Ewy Kasprzyk, która aktualnie przebywa na urlopie.

To chyba już wszystko jasne! Przecież Ewa i Cezary nie raz pracowali razem, na przykład w filmie „Kariera Nikosia Dyzmy”.

Wierzyliście w to, że Ewa Kasprzyk naprawdę nie chce pracować z Cezarym Pazurą?