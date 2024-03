Dagmara Kaźmierska mimo dość surowych ocen od jury i tak robi prawdziwą furorę w "Tańcu z gwiazdami". Fani programu co niedzielę z niecierpliwością czekają na jej taneczne popisy na parkiecie, by znów przyjąć od "Królowej życia" masę pozytywnej energii i rozrywki. Tym razem Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel zatańczyli rumbę i znów podbili serca tysięcy fanów. Internet po ich występie dosłownie płonie! Dodatkowo aferę wywołały słowa Ewy Kasprzyk, która podsumowała rumbę Kaźmierskiej jako... wulgarną!

Fani "Tańca z gwiazdami" o występie Dagmary Kaźmierskiej w 4. odcinku

Dagmara Kaźmierska od pierwszych chwil swojego udziału w "Tańcu z gwiazdami" zbiera pochlebne opinie od widzów tanecznego show. Fanom programu nie przeszkadza, że "Królowa życia" nie do końca idealnie odwzorowuje taneczną choreografię, bo gwiazda wynagradza im to swoją energią, pozytywnym nastawieniem i dobrym humorem! Nie inaczej było i tym razem. Dagmara Kaźmierska w 4. odcinku "Tańca z gwiazdami" zatańczyła rumbę, a chwilę po jej występie Internet dosłownie zapłonął!

Choć Dagmara Kaźmierska za swój występ otrzymała od jury tylko 20 punktów, to jednak fani przyznają wprost, że podczas występu "Królowej życia" bawili się doskonale. Widzowie są oburzeni m. in. słowami Kasprzyk, która zarzuciła Dagmarze Kaźmierskiej, że jej taniec był po prostu wulgarny. To nie spodobało się nie tylko Iwonie Pavlović ale przede wszystkim publiczności, którzy nie widzieli w ruchach Dagmary nic wulgarnego:

Jak na razie jedyna para która nie pomyliła kroków. Pavlović jak zwykle wbija szpile… Z odcinka na odcinek widać postęp tej pary

Czego by nie tańczyła, to za każdym razem jadą po niej to już jest przesada .Moim zdaniem powinna mieć wyższe oceny.

Może nie było szału ale ten komentarz Pani Kasprzyk to chyba przesada.... ja tam wulgarności nie widziałam.

Gdzie tu wulgarność? Stare baby zżera zazdrość, że potrafi zatańczyć mimo swoich ograniczeń powypadkowych i ma cudownie pozytywną energię ????

Ponownie noty niskie.To juz chyba tradycja u tej pary.Dagmara pięknie tańczyła,osobiście uważam,że zmysłowo,wulgaryzmu tam nie widziałam.Pasuja naprawdę di siebie z Marcinem,bardzo pozytywni,z humorem,bardzo lubię ich oglądać.

Fot. Wojciech Olkusnik/East News, Warszawa, 24.03.2024. Taniec z Gwiazdami XIV edycja POLSAT - odcinek 4.

N/z: Dagmara Kazmierska, Marcin Hakiel VIPHOTO/East News

A Wy, jak oceniacie występ Dagmary Kaźmierskiej w 4. odcinku "Tańca z gwiazdami"? Będziecie śledzić jej dalsze poczynania w programie?

Fot. Wojciech Olkusnik/East News, Warszawa, 24.03.2024. Taniec z Gwiazdami XIV edycja POLSAT - odcinek 4.

N/z: Dagmara Kazmierska, Marcin Hakiel Fot. Wojciech Olkusnik/East New