Szósty odcinek 15. edycji "Tańca z Gwiazdami" wzbudził ogromne emocje. Z programem pożegnały się aż dwie świetne pary, co wywołało ogromne kontrowersje. Internauci nie dowierzają, że nie zobaczą już w programie Anny-Marii Siekluckiej i Michała Kassina oraz Filipa Lato i Julii Suryś. To już koniec ich wielkiej przygody z programem "Taniec z Gwiazdami" i marzeń o Kryształowej Kuli. Choć odpadli z programu, to paparazzi przyłapali ich z uśmiechami na twarzach. Inaczej było w przypadku Ewy Kasprzyk. Jurorka zaprezentowała szeroki wachlarz min...

Ewa Kasprzyk w nie najlepszym nastroju opuszcza studio "Tańca z Gwiazdami"

15. edycja "Tańca z gwiazdami" jest już na półmetku, a za kilka tygodni widzowie obejrzą wielki finał programu i dowiedzą się, która gwiazda tym razem sięgnie po 100 tys. zł i Kryształową Kulę. Uczestnicy doskonale radzą sobie na parkiecie i nikogo już nie dziwią kolejne "40" przyznawane przez jurorów, ale po ostatnim odcinku ogromne emocje wywołał fakt, że z programu odpadli Anna Maria Sieklucka z Michałem Kassinem i Filip Lato oraz Julia Suryś. To było wielkie zaskoczenie, bo obie pary doskonale radziły sobie na parkiecie i wydawało się, w przypadku Anny-Marii Siekluckiej, że wytańczy sobie finał. Niestety wyszło inaczej. Tymczasem inni uczestnicy mają powody do radości, a w szczególności Majka Jeżowska, która od pierwszego odcinka wzbudziła ogromną sympatię widzów i to przekłada się na liczbę głosów. Nic dziwnego, że po zakończeniu szóstego odcinka "Tańca z Gwiazdami" piosenkarka tanecznym krokiem i z uśmiechem na twarzy opuściła studio. Z kolei Ewa Kasprzyk po programie najwyraźniej nie była w dobrym nastroju i skierowała groźną minę w kierunku fotoreporterów... Zobaczcie wszystkie zdjęcia!