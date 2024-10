Takiego obrotu spraw nikt się nie spodziewał! W poniedziałek, 14 października jeden z najpopularniejszych polskich youtuberów został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. Budda, bo o nim mowa, chwilę przed zatrzymaniem udostępnił w sieci film z... Cezarym Pazurą. Aktor również jeszcze niedawno sam chwalił się wspólną fotką.

Cezary Pazura pokazał zdjęcie z Buddą. Fani: "Oj, jak to się źle zestarzało"

Kamil L. pseudonim Budda, zasłyną w sieci organizując akcje charytatywne - to on podrzucił skrzynie z pieniędzmi pod dom dziecka, a także zorganizował domy dla powodzian. Na początku tego roku Budda wrzucił 100 tys. złotych do puszki WOŚP, czym zyskał sobie spore grono fanów. Oprócz tego youtuber organizował w sieci loterie, w których była możliwość wygrania m.in. luksusowych samochodów. Wydawać by się mogło, że youtuber dopiero się rozkręca, dlatego wszyscy byli w szoku, gdy w sierpniu ogłosił, że zamierza zakończyć swoją działalność w sieci. Budda argumentował to tym, że nie czuje się dobrze w social mediach.

Powiem Wam szczerze, że pewnie wielu z Was zauważyło, że ta szerząca się w internecie patologia, ta chęć krwi, te ciągłe konflikty, to napięcie, i tak dalej... Powiem wam szczerze, że ja nie czuję się w tym środowisku jako twórca dobrze po prostu. Ja nawet jako widz w tym środowisku nie czuję się już najlepiej - mówił Budda.

Na pożegnanie ze swoimi widzami Kamil postanowił zorganizować loterię, w której wartość nagród wynosiła ok. 8 mln złotych. Finał akcji cieszył się ogromną popularnością, a live na YouTubie oglądały tysiące widzów. Jednak dzień po tym wydarzeniu doszło do zaskakujących scen. Z samego rana w jednym z luksusowych hoteli w Warszawie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali Buddę. W sieci już krąży krótki filmik sprzed hotelu, skąd służby zabrały samochód youtubera. Zabezpieczony miał zostać także jego pozostały majątek.

Początkowo służby nie zdradzały, z jakiego powodu youtuber został zatrzymany, jednak kilka godzin później na profilu Centralnego Biura Śledczego Policji pojawił się oficjalny komunikat.

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji dziś od godzin porannych wykonują czynności na terenie Warszawy i województw małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego dot. grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym hazardem oraz loteriami internetowymi - napisano.

Wiadomo, że oprócz youtubera zostało zatrzymanych również 9 innych osób, jednak służby dla dobra sprawy nie udzielają szczegółowych informacji.

Na tym etapie sprawy, dla dobra prowadzonego postępowania, nie przekazujemy szczegółowych informacji na temat wykonywanych czynności - dodano.

Co ciekawe, Budda dwa dni temu udostępnił na swoim kanale na YouTubie film, w którym wziął udział Cezary Pazura! Aktor zdecydował się wówczas wrzucić do sieci wymowne zdjęcie z youtuberem.

Słyszałem, że na mieście dzieje się - napisał pod zdjęciem z Buddą, Cezary Pazura

Po zatrzymaniu Kamila internauci masowo zaczęli komentować wspólną fotografię Buddy i Pazury i stwierdzili wprost, że "źle się to zestarzało".

Oj, źle się starzeje ten post

Oj dzieje się dzieje, już Buddę zatrzymało CBŚP - pisali internauci.

