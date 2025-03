Za nami trzeci odcinek "Tańca z gwiazdami", w którym pożegnały się aż dwie pary. Jako pierwsi po dogrywce taneczne show opuścili Cezary Trybański i Izabela Skierska. To jednak nie był koniec emocji, bo niesamowity gest sportowca po pożegnaniu się z programem wywołał ogromne poruszenie wśród fanów "Tańca z gwiazdami". W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których fani piszą wprost, jak ogromne wrażenie zrobił na nich sportowiec.

Udział Cezarego Trybańskiego i Izabeli Skierskiej w "Tańcu z gwiazdami"

Cezary Trybański, pierwszy Polak w NBA, wziął udział w 16. edycji programu "Taniec z Gwiazdami", stając się najwyższym uczestnikiem w historii show dzięki swojemu wzrostowi 218 cm. Jego partnerką taneczną była Izabela Skierska, mistrzyni świata w tańcu towarzyskim, co czyniło ich duet wyjątkowym, mimo różnicy wzrostu wynoszącej niemal pół metra.

W pierwszym odcinku, 2 marca 2025 roku, para zaprezentowała eleganckiego walca wiedeńskiego do utworu "Zanim zrozumiesz" zespołu Varius Manx. Mimo trudności wynikających z różnicy wzrostu, ich występ spotkał się z pozytywnymi reakcjami publiczności. Jednak jury oceniło ich surowo, przyznając łącznie 23 punkty.

W drugim odcinku, 9 marca 2025 roku, Trybański i Skierska zatańczyli jive'a do piosenki "Man! I Feel Like a Woman!" Shanii Twain. Ich energiczny występ został oceniony na 24 punkty, co ponownie uplasowało ich w dolnej części tabeli wyników.

W trzecim odcinku, 16 marca 2025 roku, para znalazła się w dogrywce, gdzie zatańczyła argentyńskie tango. Niestety, decyzją jury, pożegnali się z programem. Jednak to, co wydarzyło się po ogłoszeniu wyników, poruszyło zarówno publiczność, jak i widzów przed telewizorami.​

Ten gest Trybańskiego poruszył widzów "Tańca z gwiazdami"

Po ogłoszeniu wyników, Cezary Trybański zwrócił się do swojej partnerki, Izabeli Skierskiej, z poruszającymi słowami. Podziękował jej za cierpliwość, profesjonalizm i wsparcie podczas wspólnych treningów oraz występów, a następnie wyszedł z nią na środek parkietu, uniósł w górę i poprosił o owacje dla swojej tanecznej partnerki.

Jego szczere wyznanie i piękny gest doprowadziły Skierską do łez wzruszenia. Co więcej, żona Trybańskiego, obecna na widowni, również nie kryła emocji, co dodatkowo podkreśliło autentyczność i głębię tego momentu.

Gest Trybańskiego spotkał się również z ogromnym uznaniem wśród internautów. Komentarze w mediach społecznościowych są pełne podziwu dla jego postawy i wielu widzów przyznaje wprost, że sportowiec już zapisał się w historii programu, jako gwiazdor, który najpiękniej podziękował swojej tanecznej partnerce.

Przepiękny i bardzo wzruszający gest w kierunku Izy

Czarek zapisał się w historii ,,Tańca z gwiazdami'' jako najwyższy uczestnik, ale też jako uczestnik, który w najpiękniejszy sposób podziękował swojej partnerce. Prawdziwa klasa. Szacun

Pierwszy raz się wzruszyłam, jak ktoś odpada Panie Czarku, jest Pan WSPANIAŁY! Daliście z Siebie dzisiaj wszystko

Wspaniały człowiek. Takie zachowanie coś pięknego - piszą poruszeni fani

Mimo krótkiego udziału w programie, Cezary Trybański i Izabela Skierska zapisali się w pamięci widzów jako para, która, mimo przeciwności, prezentowała się z pełnym zaangażowaniem i pasją. Ich relacja, oparta na wzajemnym szacunku i wsparciu, stała się inspiracją dla wielu osób, pokazując, że prawdziwe partnerstwo polega na wspólnym pokonywaniu trudności i docenianiu siebie nawzajem.

Fani poruszeni gestem Cezarego Trybańskiego w "Tańcu z gwiazdami"/Fot. Pawel Wodzynski/East News

Fani poruszeni gestem Cezarego Trybańskiego w "Tańcu z gwiazdami"/fot. Adam Jankowski/REPORTER

