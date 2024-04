W lipcu br. Viki Gabor będzie obchodziła 17. urodziny. Nastoletnia wokalistka ma już sporą grupę fanów, którzy uważają, że wschodząca gwiazda polskiego show-biznesu może zrobić taką karierę jak starsza od niej o dwa lata Roksana Węgiel. Roxie przeżywa właśnie największy jak dotąd rozwój ścieżki zawodowej. Widzowie z wypiekami na twarzy śledzą jej występ w „Tańcu z gwiazdami”. Natomiast Gabor w ostatnio znacznie ograniczyła aktywność w mediach społecznościowych. Internauci zaczęli sądzić, że to efekt wpadki, którą dziewczyna zaliczyła na scenie w Sylwestra. Jaka jest prawda? Czy Viki Gabor rzeczywiście potrzebuje przerwy od show-biznesu?

Viki Gabor przerywa milczenie. Rezygnuje z show-biznesu po sylwestrowej wpadce?

Po sylwestrowej imprezie Viki Gabor mocno oberwała za cover hitu Sylwii Grzeszczak. Nastolatka zaliczyła wpadkę podczas koncertu, gdy pomyliła tekst piosenki „Co z nami będzie”. Zaraz po tym niefortunnym występie na nastolatkę wylała się fala hejtu. W pewnym momencie uwagi internautów zaczęły już przekraczać granicę. Grzeszczak postanowiła zareagować na całe zamieszanie i przypomniała o poważnych konsekwencjach, jakie może wywołać hejt.

Viki Gabor Lukasz Kalinowski/East News

Od początku tego roku Viki Gabor rzadko udzielała się w mediach społecznościowych. Z czasem fani zaczęli sądzić, że po tym, co się stało w styczniu, zaledwie 16-letnia wokalistka pod ciężarem hejtu postanowiła usunąć się z show-biznesu. Wreszcie młoda artystka przerwała milczenie i wypowiedziała się na temat swojej nieobecności w rozmowie na antenie Radia Eska.

Viki Gabor Aliaksandr Valodzin/East News

Byłam cały czas w studio. Praktycznie cały czas pisałam i nagrywałam. Dużo się ostatnio działo muzycznie w moim życiu. Tak, jak mówiłam, dużo nagrywałam, tworzyłam, a teraz czekają mnie tylko premiery – wyjaśniła Viki Gabor.

Wygląda na to, że sylwestrowa wpadka nie pogrążyła nastolatki. W niedalekiej przyszłości najwyraźniej Viki Gabor zaprezentuje nam nowe piosenki. Warto przypomnieć, że show-biznes bardzo wcześnie upomniał się o młodą gwiazdę. Szersza publiczność mogła poznać artystkę, oglądając w 2019 roku program „The Voice Kids”. Gabor dotarła do finału produkcji.

Viki Gabor Artur Zawadzki/REPORTER

Później 16-latka została reprezentantką Polski na Eurowizji. Viki Gabor w wielkim stylu zajęła pierwsze miejsce z utworem „Superhero”. Od tego momentu bardzo młoda wokalistka cieszy się dużą popularnością. Czasem jednak musi się mierzyć ze złośliwymi uwagami, a także porównaniami do Roksany Węgiel.

