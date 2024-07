Nie żyje Zdzisław Pazura, ojciec Radosława i Cezarego Pazurów. Pogrzeb ojca aktorów odbył się trzeciego lipca. Rodzina nie informowała o tym publicznie.

Smutny czas dla rodziny Pazurów. Nie żyje Zdzisław Pazura, ukochany ojciec Cezarego i Radosława Pazurów. Zdzisław Pazura miał 87 lat. W ostatnim czasie chorował. Niedawno zmarł Janusz Rewiński, niezapomniany Siara z "Killera", na jego pogrzebie zabrakło Cezarego Pazury, zapytany o powód, wspomniał o tacie:

Niestety Zdzisławowi Pazurze nie udało się wygrać z chorobą. Jak informuje ShowNews.pl, Zdzisław Pazura zmarł 21 czerwca. Rodzina przeżywała żałobę w ciszy, z dala od medialnego zainteresowania. Pogrzeb ojca Cezarego Pazury i Radosława Pazury odbył się 3 lipca. Ostatnie pożegnanie rozpoczęło się w kaplicy w Ujeździe.

Zdzisław Pazura był nauczycielem. W poruszającym wpisie na Facebooku pożegnała go jedna z byłych uczennic.