Już w najbliższą niedzielę, 11 grudnia, w kompleksie Sportowo-Koncertowym im. Karena Demircziana w Erywaniu (Armenia) odbędzie się wielki finał Eurowizji Junior 2022. Naszą reprezentantką jest Laura Bączkiewicz, która wystąpi z utworem „To the Moon”. O tym, że Laura wspaniale śpiewa wiemy już od dawna, ale tylko spójrzcie, jakie show szykuje na na swój eurowizyjny występ. W sieci właśnie pojawił się fragment z próby naszej młodej artystki.

Eurowizja Junior 2022: Występ Laury Bączkiewicz

Z Eurowizją Junior mamy wiele pięknych wspomnień! Jak bowiem wiadomo mamy na swoim koncie aż dwa zwycięstwa (Roksana Węgiel 2018 i Viki Gabor 2019), a w ubiegłym roku Sara James z utworem "Somebody" zajęła drugie miejsce. Czy w tym roku możemy liczyć na podobny sukces? Oczywiście mocno trzymamy za to kciuki, a patrząc na nagrania z próby naszej tegorocznej reprezentantki, Laury Bączkiewicz, nie mamy wątpliwości, że będzie to wspaniały występ. Zobaczcie pierwsze fragmenty, które właśnie pojawiły się w sieci.

Reżyserem polskiego występu jest Konrad Smuga. W rozmowie z TVP reżyser zapewnił, że na scenie będzie się działo!

- (Występ - przy. red.) będzie zaskakujący, znowu zrobimy coś po raz pierwszy, jak to mamy w zwyczaju. Będzie dynamiczny, nowoczesny - powiedział w rozmowie z TVP Konrad Smuga.

Corinne Cumming/EBU

Fani po zobaczeniu pierwszych fragmentów występu polskiej reprezentantki są pewni - to naprawdę będzie fantastyczne show, a dodając do tego świetny wokal Laury, z pewnością możemy liczyć na bardzo dobry wynik.

- LAURA WYGRASZ TO!!! ???????????????????????? - Ogień - Ależ będzie piękne show! - piszą fani.

Kto już nie może doczekać się Eurowizji Junior 2022? My już trzymamy mocno kciuki za Laurę Bączkiewicz!

Corinne Cumming/EBU

Corinne Cumming/EBU

EBU/Corinne Cumming