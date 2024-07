Wielkie, eurowizyjne emocje trwają, a nasza reprezentantka właśnie zaprezentowała się w finale Konkursu Piosenki Eurowizji 2023! Nasza "Bejba" po bardzo dobrym występie w półfinale, zanotowała równie udany wykon również w sobotnim koncercie. Publiczność po raz kolejny entuzjastycznie przyjęła jej występ. Jeśli jeszcze nie widzieliście finałowego występu Blanki z utworem "Solo", to koniecznie nadróbcie teraz zaległości!

"Eurowizja 2023": Finałowy występ Blanki

Nie jest tajemnicą, że występ Blanki podczas polskich preselekcji do Eurowizji 2023 nie przypadł do gustu wielu fanom konkursu. Nasza reprezentantka włożyła wiele pracy i wysiłku, by poprawić swoje show i postanowiła totalnie odmienić swój występ w głównym konkursie. Jak się okazało, ciężka praca opłaciła się! Eurowizyjne show naszej gwiazdy w półfinale konkursu podbiło serca europejskiej publiczności, dzięki czemu Blanka bez problemu awansowała do wielkiego finału Eurowizji 2023. Teraz nasza reprezentantka ma już za sobą swój finałowy występ.

Blanka z utworem "Solo" zaprezentowała się na samym początku finału Eurowizji 2023. Nasza reprezentantka wystąpiła jako czwarta i... ponownie rozpaliła eurowizyjną scenę. Zobaczcie sami, jak wyglądał jej finałowy występ!

Publiczność zgromadzona w Liverpool Arenie chętnie śpiewała utwór razem z naszą reprezentantką, a także bardzo entuzjastycznie zareagowała na jej dance break. Myślicie, że finałowy wykon Blanki Stajkow zagwarantuje nam wysokie miejsce w finale Eurowizji 2023?

Polscy fani są bardzo dumni z występu Blanki i już ochoczo komentują jej finałowe show w mediach społecznościowych.

- Dziękuję za świetny występ i godne reprezentowanie mojego kraju????????????❤️Trzymamy kciuki. Brawo Blanka???????????? - Super !!! Wygrywaj !!! - Pięknie pięknie pięknie ???? ???? ???? ???? ???? - Jest moc !!!! Bejba !!!!! - Ogień !????????????❤️ - piszą zachwyceni fani.

Teraz nie pozostaje już nic innego, jak trzymać mocno kciuki za wyniki! Jak myślicie, które miejsce w wielkim finale Eurowizji 2023 zajmie Polska?

