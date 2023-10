Eurowizja Junior 2022 tuż tuż, a pamiętacie niezwykle utalentowaną Oliwię Wieczorek, która reprezentowała Polskę na Eurowizji Junior 2016? Charyzmatyczna blondynka śpiewała u Piotra Rubika i wzięła udział w licznych programach typu talent-show. Teraz to pewna siebie 20-latnia kobieta, która już ma określone plany na przyszłość.

Eurowizja Junior: Jak dziś wygląda Olivia Wieczorek?

Już w niedzielę, 11 grudnia, odbędzie się 20. Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Na faworytkę Eurowizji Junior 2022 typowana jest Freya Skye z Wielkiej Brytanii, jednak wyroki widzów bywają nieprzewidywalne i plasująca się na 8. miejscu reprezentantka Polski - Laura Bączkiewicz - ma równie wielkie szanse na zwycięstwo. A pamiętacie Olivię Wieczorek? To ona przetarła naszym rodaczkom szlaki w Eurowizji Junior w 2016 roku.

W 2005 roku Polska wycofała się z Eurowizji Junior. Wielki powrót młodych polskich artystów na arenę Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci przyszedł dopiero po jedenastu latach. Olivia Wieczorek reprezentowała Polskę podczas Eurowizji Junior 2016, wykonując swój przebój "Nie zapomnij". Charyzmatyczna i niezwykle utalentowana 14-latka zajęła wtedy 11. miejsce w konkursie.

Już od najmłodszych lat Olivii towarzyszyła muzyka. Dziewczyna wystąpiła m.in. w takich kultowych programach, jak "Must Be The Music" czy "Mali Giganci", gdzie zajęła wysokie miejsce w drużynie Piotra Rubika. To właśnie ta współpraca zaowocowała późniejszym udziałem Olivii Wieczorek w trasie koncertowej muzyka, a także pomocą w stworzeniu jej przeboju "Nie zapomnij" na Eurowizję Junior 2016.

Choć Olivia Wieczorek ma już 20 lat, wierni fani Eurowizji Junior nadal pamiętają jej spektakularny występ.

- Nadal spotykam się z tym, że ludzie zaczepiają mnie na ulicy pamiętając o tym, że wzięłam udział w Eurowizji Junior. Nie czuję już takiej popularności jak kiedyś, ale nadal jestem rozpoznawalna - mówiła jakiś czas temu Olivia Wieczorek portalowi Jarocinska.pl.

Pomimo iż od występu Oliwii Wieczorek na Eurowizji Junior minęło już 6 lat, dziewczyna wciąż kontynuuje swoją przygodę z muzyką i robi zawrotną karierę w mediach społecznościowych. Zarówno na Instagramie, jak i TikToku śledzą ją setki tysięcy fanów. Zobaczcie, jak wygląda teraz!

Olivia Wieczorek wyraźnie skróciła włosy. 20-latka stawia wciąż na młodzieżowy, streatwearowy styl, łącząc go z elementami klasycznej elegancji:

A pamiętacie słynny występ Olivii Wieczorek podczas Eurowizji Junior 2016?

