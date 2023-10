Eurowizja Junior 2022 zbliża się wielkimi krokami, a internauci, jak i bukmacherzy już typują kandydatów na wygraną. Po pierwszych eurowizyjnych próbach młodych wokalistów w Erywaniu, jedną z faworytek jest charyzmatyczna reprezentantka Wielkiej Brytanii Freya Skye.

Eurowizja Junior 2022: Kim jest Freya Skye z Wielkiej Brytanii, faworytka internautów?

Eurowizja Junior od lat dostarcza nam wiele wzruszeń, a po wygranych Konkursach Piosenki Eurowizji dla Dzieci przez reprezentantki Polski - Roksanę Węgiel w 2018 roku i Viki Gabor w 2019 roku, a także zajęciu drugiego miejsca przez Sarę James w 2021 roku - wielu sympatyków widowiska jest przekonanych, że ich następczynie poradzą sobie równie świetnie. Reprezentująca nasz kraj Laura Bączkiewicz jest już po pierwszej próbie Eurowizji Junior 2022 i choć 11-latka zachwyciła swoim utworem "To The Moon" masę fanów na całym świecie, to na zwyciężczynię tegorocznej Eurowizji Junior jest typowana zupełnie inna nastoletnia artystka. Mowa o reprezentantce Wielkiej Brytanii. To właśnie 13-letnia Freya Skye według bukmacherów wygra Eurowizję Junior 2022.

Jak informuje serwis Eurovisionworld.com, znany wśród fanów Eurowizji z prezentowania notowań bukmacherskich, to właśnie utwór "Loose My Head" Frei Skye został uznany za najlepszą piosenkę Eurowizji Junior 2022. Warto podkreślić, po 17 latach nieobecności na Eurowizji Junior, Wielka Brytania z przytupem powróciła do Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Kim jest ich reprezentantka?

Freya Skye ma 13 lat i pochodzi z Hertfordshire we wschodniej Anglii, a muzyka towarzyszy jej od najmłodszych lat. Już jako 5-latka rozpoczęła swoją przygodę ze śpiewem, kiedy rodzice sprezentowali jej upragniony zestaw karaoke.

Co więcej, nastoletnia wokalistka może pochwalić się rzeszą fanów na serwisie YouTube, gdzie chętnie dzieli się ze światem nie tylko coverami takich artystów jak Ed Sheeran, James Arthur czy Olivia Rodrigo. Freya Skye ma na swoim koncie również kilka autorskich utworów.

Jak dowiadujemy się z oficjalnej strony Eurowizji, 13-letnia reprezentantka Wielkiej Brytanii na Eurowizji Junior 2022, Freya Skye w wolnym czasie uwielbia spędzać czas ze swoim psem, oglądać filmy oraz kibicować klubowi piłkarskiemu Tottenham Hotspur. Jednak to śpiew i gra na pianinie są jej największą pasją.

20 Konkurs Piosenki Eurowizyjnej dla Dzieci już w najbliższą niedzielę. 11 grudnia od godz. 16:00 na kanale TVP1 będziemy mogli śledzić zmagania młodych wokalistów, którzy zawalczą o główną nagrodę Eurowizji 2022. Zobaczcie teledysk reprezentantki Wielkiej Brytanii. To właśnie Freya Skye i jej utwór "Loose My Head" uznawana jest za faworytkę tegorocznej Eurowizji Junior.

