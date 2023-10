Eurowizja Junior 2022 zbliża się wielkimi krokami. Już w najbliższą niedzielę, 11 grudnia, w Armenii o zwycięstwo w 20. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci zawalczy reprezentantka Polski - Laura Bączkiewicz. 11-latka już jest po pierwszej próbie, a jej utwór "To The Moon" już jest szeroko komentowany na arenie międzynarodowej.

Reklama

Eurowizja Junior 2022: Laura Bączkiewicz po pierwszej próbie

Eurowizja Junior cieszy się w Polsce coraz większą popularnością. Po wielkim sukcesie Roksany Węgiel, która wygrała konkurs w 2018 roku, a także zwycięstwie Viki Gabor z 2019 roku, na podium Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci stanęła również Sara James. Gwiazda amerykańskiego "Mam Talent" w 2021 zajęła zaszczytne 2. miejsce Eurowizji Junior. Czy Laura Bączkiewicz powtórzy sukces starszych koleżanek i podczas Eurowizji Junior 2022 równie zachwyci jurorów?

Poznaliśmy już utwór, jaki Laura Bączkiewicz zaśpiewa podczas Eurowizji Junior 2022. Emocjonalna ballada "To The Moon" ("Lot na księżyc") już bije na YouTube rekordy popularności, a jak oceniają ją specjaliści od Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci? Laura Bączkiewicz po pierwszej próbie w Erywaniu, gdzie już w niedzielę, 11 grudnia, odbędzie się wielki finał Eurowizji Junior 2022.

Jak już wiemy, reprezentantce Polski podczas finałowego występu będzie towarzyszyć pięcioosobowa grupa nastoletnich tancerzy ze szkoły tańca Agustina Egurroli, która już podczas pierwszej próby dzielnie dzierżyła świecące kule, nawiązujące do tematyki utwory Laury Bączkiewicz "To The Moon".

- Zapowiada się naprawdę kosmicznie ❤️???? - Nie z tej ziemi próba serio mega mi się podoba ❤️???? - Powodzenia❤️ - komentują zachwyceni fani.

TOMASZ RADZIK/AGENCJA SE/East News

Już po premierowej eurowizyjnej próbie na oficjalnej stornie Eurowizji Junior już pojawił się pierwszy ranking młodych wokalistów. Jak informuje serwis Eurovision World, według bukmacherów Polka może zająć 6. miejsce podczas 20. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Wszystko może się jednak zmienić, gdyż to widzowie decydują o finałowych wynikach.

Trzymamy kciuki za Laurę Bączkiewicz i już nie możemy doczekać się jej finałowego występu.

Zobacz także: Transpłciowa Maxime Albertazzi przeszła korektę płci. Na Eurowizji Junior występowała jako Max

TOMASZ RADZIK/AGENCJA SE/East News

Gałązka/Akpa

Gałązka/Akpa