Eurowizja Junior 2022: Tą piosenką Laura Bączkiewicz zawalczy o wygraną! Już jest hitem sieci

Eurowizja Junior 2022 zbliża się wielkimi krokami. Zobaczcie teledysk do "To The Moon" 11-letniej Laury Bączkiewicz. Polska reprezentantka ma szanse na zwycięstwo?!

Eurowizja Junior cieszy się w Polsce coraz większą popularnością, wszystko za sprawą Roksany Węgiel, Wiki Gabor, czy Sary James. Czy 11-letnia Laura Bączkiewicz pójdzie w ślady starszych koleżanek i stanie na podium 20. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci, który zbliża się wielkimi krokami? Posłuchajcie jej konkursowego utworu "To The Moon".

Eurowizja Junior 2022: Tą piosenką Laura Bączkiewicz zawalczy o wygraną

Ostatnie edycje Eurowizji Junior niezaprzeczalnie należą do polskich reprezentantek. Po wielkim sukcesie Roksany Węgiel, która wygrała konkurs w 2018 roku, ogromnym zaskoczeniem było zwycięstwo Viki Gabor, które charyzmatyczna nastolatka wywalczyła rok po starszej koleżance. Na podium Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci stanęła również Sara James, która w 2021 zajęła zaszczytne 2. miejsce. Nic więc dziwnego, że kolejni nastoletni polscy artyści mają ogromną chrapkę na powtórzenie sukcesu wokalistek.

W tym roku Polskę w Eurowizji Junior również będzie reprezentować młoda artystka, mająca ogromny apetyt na zwycięstwo. Pod koniec września to właśnie Laura Bączkiewicz wygrała polskie preselekcje, jakie stacja TVP zorganizowała w ramach programu "Szansa na sukces". 11-latka już za kilka tygodni zaprezentuje światu swój utwór, który przygotowała na 20. Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci w Armenii.

Gałązka/Akpa

Telewizja Polska właśnie zaprezentowała oficjalny teledysk do piosenki "To The Moon", dzięki któremu możemy usłyszeć singiel polskiej reprezentantki w pełnej wersji studyjnej. Co ciekawe, na potrzeby występu na eurowizyjnej scenie, Laura Bączkiewicz zostanie przedstawiona w konkursie jedynie imieniem.

Gałązka/Akpa

Pod nagraniem w mgnieniu oka pojawiła się masa pozytywnych komentarzy.

- Cudownie ❤️❤️🥰Laura jesteś niesamowita powodzenia ❤️🥰🥰💗💞 - Trzymany kciuki, super teledysk na pewno zajmiemy wysokie miejsce! 🇵🇱♥️ - Gratulacje!!! Jesteś niesamowita i powodzenia na Eurowizji... Wygrasz to!! ❤️😘🇵🇱 - piszą polscy fani.

Nie zabrakło również zachwytów od zagranicznych internautów, którzy już teraz wróżą Laurze zwycięstwo w Eurowizji Junior 2022.

- Niesamowita piosenka. Polska z pewnością znów wygra. - Cudowna piosenka, potencjalna zwyciężczyni! Powodzenia Polsko - czytamy w komentarzach.

Laura Bączkiewicz już teraz oczarowała internautów swoim emocjonalnym utworem "To The Moon" ("Lot na księżyc"). Czy również jurorzy Eurowizji Junior, będą pod tak wielkim wrażeniem jej singla? Tego dowiemy się już niebawem. 20. Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci już 11. grudnia!

Zobaczcie teledysk do piosenki "To The Moon" Laury Bączkiewicz: