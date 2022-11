Transpłciowa Maxime Albertazzi przeszła korektę płci. Na Eurowizji Junior występowała jako Max 

Viki Gabor wygrała Eurowizję Junior 2019 . Co ciekawe, po głosowaniu jurorów Viki Gabor uplasowała się na drugim miejscu (112 punktów), zaraz po Kazachstanie (148 punktów). Po głosowaniu jurorów i internautów Polska znalazła się ostatecznie na... pierwszym miejscu. Internauci mogli głosować na Viki Gabor na stronie konkursu Eurowizji - Viki Gabor dostała najwięcej widzów od głosów, tym samym do jej wyniku 112 punktów dodano kolejne 166 punkty. W sumie Viki Gabor miała na swoim koncie 278 punktów. Ten wynik zapewnił jej bezkonkurencyjne zwycięstwo - drugi Kazachstan miał na swoim koncie 227 punktów. Poniżej znajduje się cała punktacja: Polska - 278 pkt. (166 pkt od internautów) Kazachstan - 227 pkt. Hiszpania - 212 pkt. Holandia - 186 pkt. Francja - 169 pkt. Macedonia Północna - 150 pkt. Włochy - 129 pkt. Australia - 121 pkt. Armenia - 115 pkt. Serbia - 109 pkt. Białoruś - 92 pkt. Irlandia - 73 pkt. Rosja - 72 pkt. Gruzja - 69 pkt. Ukraina - 59 pkt. Portugalia - 43 pkt. Albania - 36 pkt. Walia - 35 pkt. Malta - 29 pkt. Zobacz także: Wiktoria Gabor wyrasta na nową gwiazdę! A oto wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć przed Eurowizją Junior Viki Gabor wygrała, miażdżąc konkurencję. Warto dodać, że to pierwszy przypadek w historii, kiedy jeden kraj wygrywa dwa razy z rzędu Eurowizję Junior - Polsce to się udało! Rok temu Eurowizję 2018 wygrała Roxie Węgiel, a w tym roku udało się powtórzyć ten sukces Viki Gabor. Zobacz także: Viki Gabor wygrała Eurowizję Junior 2019! Zobaczcie jej zwycięski występ Viki Gabor wygrała Eurowizję Junior 2019 z piosenką "Superhero". Oto zwycięski występ Viki Gabor! Gratulacje, Viki! ...