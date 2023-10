Rozpoczęło się już głosowanie online na Eurowizję Junior 2022, która odbędzie się już w niedzielę, 11 grudnia, w Erywaniu w Armenii. Transmisja od godziny 16:00, oczywiście m.in. w TVP 1. Polskę w tym roku reprezentuje 11-letnia Laura Bączkiewicz z piosenką "To The Moon". W przeciwieństwie do "dorosłej" Eurowizji w konkursie dla młodszych można wspierać swojego reprezentanta. Jak więc głosować na Laurę? Zobaczcie zasady!

Eurowizja Junior 2022 - jak głosować na Polkę?

Przed nami wielkie emocje związane z Eurowizją Junior 2022! Ten konkurs szczególnie dobrze kojarzy się widzom z Polski, w końcu w ostatnich latach aż dwie nasze reprezentantki zajmowały najwyższe, pierwsze miejsce - mowa o Roxie Węgiel i Viki Gabor. Rok temu drugie miejsce zajęła zaś Sara James. Teraz swoich sił na scenie spróbuje 11-letnia Laura, która wygrała program "Szansa na Sukces. Eurowizja Junior" i otrzymała szansę reprezentowania naszego kraju!

W finale Laura zmierzy się z 15 reprezentantami innych krajów, Bączkiewicz wystąpi jako druga. Za polską reprezentantką już kilka prób, także generalnych, na każdej z nich wypadała znakomicie.

Jak więc głosować na Laurę? To prostsze niż myślicie. Głosowanie online (DARMOWE) ruszyło na stronie jesc.tv i będzie trwało do niedzieli do 15:59. Przed oddaniem głosu trzeba obejrzeć skrót wszystkich występów (nie można pominąć tego kroku). Następnie wybiera się TRZY kraje, na które chcemy oddać głos. Uwaga, można zagłosować na Polskę!

Druga tura głosowania rozpocznie się po ostatnim występie i będzie trwać 15 minut. To wszystko!

Laura Bączkiewicz wystąpi na scenie jako druga z piosenką "To The Moon". Polka jest wysoko oceniania przez bukmacherów oraz fanów konkursu, którzy przewidują, że znajdzie się w minimum połowie stawki.

Corinne Cumming/EBU

Będziecie oglądać Eurowizję Junior 2022? My mocno trzymamy kciuki za Laurę!