Za nami preselekcje do Eurowizji 2023 i jak wiadomo, naszą reprezentantką będzie Blanka z utworem "Solo". W preselekcjach udział brało wielu znanych, polskich artystów, w tym m.in. Maja Hyży, która uplasowała się na dziewiątym, przedostatnim miejscu. Co sądzi o swoim wyniku?

Maja Hyży już po raz trzeci startowała w polskich preselekcjach do Eurowizji. Niestety, również i tym razem nie udało jej się wywalczyć biletu na konkurs, który w tym roku odbędzie się w Liverpoolu. Zwyciężczynią preselekcji została Blanka Stajkow, a Maja Hyży ostatecznie uplasowała się na dziewiątym miejscu.

Tuż po preselekcjach mieliśmy okazję porozmawiać z Mają Hyży, która zdradziła nam, jak ocenia swój wynik.

- Mam takie poczucie, że mogłabym troszkę wyżej być. Mam nadzieję, że nie zabrzmi to jakoś tak próżnie, ale dałam z siebie naprawdę sto procent. Z drugiej strony myśląc też o tym, że naprawdę wysoki poziom teraz preselekcje miały, no to też ciężko jednak tutaj ocenić i każdego ustawić w odpowiednie miejsce... Natomiast na przyszłość wydaje mi się, że najlepiej po prostu powiedzieć pierwsze cztery, czy tam trzy miejsca, a resztę olać, bo jakby... zła energia - powiedziała nam Maja Hyży.