Emocje związane z Eurowizją Junior 2023 nie opadają. W tym roku Polska, dzięki Mai Krzyżewskiej, zajęła wysokie, szóste miejsce. Jak wynik 13-letniej piosenkarki skomentowała zwyciężczyni z 2018 roku, Roksana Węgiel? 18-letnia dziś Roxie dodała wyjątkowy post, a jednocześnie podsumowała również swój udział w konkursie.

Za nami Eurowizja Junior 2023, która już drugi raz z rzędu przyniosła zwycięstwo Francji (co swoją drogą, wzbudziło niemałe kontrowersje). Polskę reprezentowała 13-letnia Maja Krzyżewska, której występ widzowie i jurorzy ocenili bardzo dobrze - młoda wokalistka ostatecznie zajęła wysokie, szóste miejsce w rankingu! Maja zebrała mnóstwo pochwał i komplementów za swój występ, a do tego grona można zaliczyć również Roksanę Węgiel! Zwyciężczyni konkursu sprzed 5 lat na swoim InstaStories doceniła młodszą koleżankę po fachu i pogratulowała Mai:

To jednak nie wszystko.

Roksana Węgiel przy okazji podsumowała swój udział na Eurowizji Junior w 2018 roku. To w końcu ona była pierwszą Polką, która wygrała ten konkurs!

Maja Krzyżewska tuż po finale Eurowizji Junior 2023 podziękowała fanom za wsparcie:

Dziękuję za cudowne wsparcie i ogromną wiarę we mnie! To właśnie ciepło Waszych serc dodało mi siły podczas wczorajszego występu na eurowizyjnej scenie! Daliście mi dużo energii i ten występ dedykuje Wam wszystkim. To był ogromny zaszczyt reprezentować nasz kraj podczas konkursu w Nicei. Mam nadzieje, że udało mi się poruszyć wasze serca i zostanę w nich na dłużej - a to dopiero początek mojej przygody z muzyka ????

napisała w sieci Maja