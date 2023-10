Już wszystko jasne! Reprezentantką Polski w 67. Konkursie Piosenki Eurowizji będzie Blanka i jej utwór "Solo". Nie da się nie zauważyć, że wyniki polskich preselekcji wywołały prawdziwą burzę wśród fanów Eurowizji - jak bowiem wiadomo, w opinii widzów wyjazd do Liverpoolu i reprezentowanie naszego kraju najbardziej należało się Jannowi.

A co o wynikach preselekcji myśli Maja Hyży, która również startowała w konkursie? Zobaczcie, co zdradziła przed naszą kamerą!

Zwycięstwo Blanki w preselekcjach do Eurowizji 2023 wciąż budzi mnóstwo emocji. Fani Eurowizji nie zgadzają się z werdyktem i ostro komentują wyniki preselekcji w sieci. "Na gorąco" zapytaliśmy o zwycięstwo Blanki Maję Hyży - jak ona ocenia ten wybór?

- Występ i w ogóle piosenkę bardzo lubię. Ja nie ukrywam, że chyba ten utwór codziennie nucę, bo on wchodzi w głowę, on wpada w ucho. To jest radiowy hit, który już jest rozgrywany od dłuższego czasu. [...] Ja trzymam za Blankę mocno kciuki, bo numer jest fajny i mam nadzieję, że gdzieś tam naszą Polskę wzniesie do góry - powiedziała przed naszą kamerą Maja Hyży.