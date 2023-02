W niedzielę, 26 lutego, poznaliśmy wyniki preselekcyjnego koncertu TVP "Tu bije serce Europy", podczas którego zaprezentowano dziesięciu kandydatów do tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizyjnej. Jak już wiemy, decyzją jury oraz widzów to właśnie Blanka Stajkow, występująca jako Blanka, zaprezentuje swój przebój "Solo" podczas Eurowizji 2023. Niestety, ten wybór nie wszystkim przypadł do gustu. Opinie internautów są podzielone. Nie zabrakło gorzkich słów.

Eurowizja 2023: wyniki preselekcji podzieliły internautów

Na ten moment czekali wszyscy fani Konkursu Piosenki Eurowizji! Po emocjonującym koncercie preselekcyjnym, podczas którego nie zabrakło wzruszeń i gościnnych występów m.in. Roksany Węgiel czy Sary James, poznaliśmy wyniki głosowań jury oraz widzów. Szybko okazało się, że to Blanka będzie reprezentantką Polski podczas Eurowizji 2023.

Piotr Molecki/East News

Podczas ogłaszania wyników, artystka nie kryła wzruszenia. Po rzewnych podziękowaniach dla jurorów oraz wiernych fanów, Blanka Stajkow jeszcze raz wykonała swój eurowizyjny utwór "Solo". Niestety, tuż obok licznych ochów i achów, nie zabrakło także gorzkich słów krytyki. Grono internautów jest bowiem przekonane, że Banka nie powinna wygrać preselekcji do Eurowizji 2023.

Piotr Molecki/East News

Tuż po tym, jak TVP ogłosiło reprezentantkę Polski podczas Eurowizji 2023, w sieci zawrzało. Instagramowy profil Telewizji Polskiej zalała masa nieprzychylnych komentarzy.

- Porażka, a mogliśmy mieć szansę na finał… - To są jakieś żarty, szczerze nie mam nic do tej piosenki ale to nie jest coś co ma jakąkolwiek szansę na Eurowizję! To typowa radiowa piosenka, nic oryginalnego i nie rozumiem jakim cudem ona wygrała.. - Żenada, utwór jakich wiele w radiu. - Porażka - grzmią internauci.

Piotr Molecki/East News

Nie zabrakło również pozytywnych komentarzy:

- Gratulacje! - Brawooo❤️❤️❤️❤️ - czytamy w komentarzach.

A jak wy oceniacie ten wybór?

Piotr Molecki/East News