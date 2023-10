Za nami finał 67. Konkursu Piosenki Eurowizji, w którym nasza reprezentantka, Blanka Stajkow, zajęła 19. miejsce. Tuż po finale Blanka nagrała krótkie wideo, w którym odezwała się do swoich fanów. Nie zabrakło podziękowań i krótkiego komentarza na temat wyników. Zobaczcie, co powiedziała nasza reprezentantka!

"Eurowizja 2023": Blanka zabrała głos po finale

Choć Blanka świetnie zaprezentowała się w finale Eurowizji 2023, to jednak to nie wystarczyło, aby wygrać cały konkurs. Nasza gwiazda otrzymała jedynie 12 punktów od jury, co wówczas dawało jej trzecie miejsce... od końca. Na szczęście widzowie konkursu znacznie bardziej docenili naszą reprezentantkę. Jak się okazało, Blanka w głosowaniu widzów Eurowizji 2023 zajęła 8. miejsce! Tym samym po zsumowaniu głosów jurorów i widzów, polska piosenkarka ostatecznie uplasowała się na 19. miejscu.

Jak na wyniki finału zareagowała sama Blanka? Nasza reprezentantka przyznała wprost, że to właśnie z wyników televotingu cieszy się najbardziej i uważa 8. miejsce w głosowaniu widzów za ogromny sukces. W swoim nagraniu na Instastories podziękowała również fanom za całe wsparcie.

- Cześć kochani. Chcę Wam z całego serca podziękować za całe wsparcie, za wszystkie wasze głosy. Mamy ósme miejsce televotingu! To jest uważam ogromny sukces i bardzo, bardzo wam za wszystko dziękuję. Wysyłam moc buziaków z autokaru "Solo" - powiedziała Blanka.

Nasza piosenkarka po opuszczeniu Liverpool Areny była w bardzo dobrym humorze. Wygląda na to, że dotarły już do niej ciepłe komentarze od fanów Eurowizji na temat jej finałowego występu. W sieci pojawiło się bowiem mnóstwo komplementów dla polskiej reprezentantki.

- Kochana! Gratuluję 8 miejsca w televotingu :D to się tylko liczy a nie jury! Tworzysz muzykę dla fanów???????? - ❤️❤️dziękujemy BEJBA ❤️???????? - Dałaś czadu Bejba! - BEJBA !!! Było niesamowicie ! Dla nas już wygrałaś !! ❤️???????????????????????????????????? - Bez względu na wynik - możesz być dumna z siebie! GENIALNIE się zaprezentowałaś ????????❤️ Brawo! - piszą zachwyceni fani.

A Wy, co sądzicie o wynikach Eurowizji 2023? Podobał Wam się występ Blanki Stajkow w finale konkursu?

