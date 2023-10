Maja Hyży to już prawdziwa weteranka polskich preselekcji do Eurowizji. Niestety jeszcze nie udało jej się ich wygrać, ale czy za rok gwiazda planuje powrócić i by powalczyć o zwycięstwo? Zapytaliśmy o to artystkę "na gorąco" po preselekcjach do Eurowizji 2023!

Maja Hyży weźmie jeszcze udział w preselekcjach?

Maja Hyży w preselekcjach do Eurowizji 2023 wystąpiła z utworem "Never Hide". Po zsumowaniu głosów jurorów i widzów ostatecznie artystka uplasowała się na przedostatniej pozycji. Był to już trzeci start wokalistki w polskich preselekcjach. Wcześniej gwiazda wystąpiła w 2018 roku z piosenką „Błysk/Skin” i zajęła siódme miejsce, a w 2020 roku wzięła udział w eurowizyjnej „Szansie na sukces”, gdzie niestety nie dostała się do ścisłego finału.

Czy jednak do czterech razy sztuka i w przyszłym roku zobaczymy Maję Hyży w polskich preselekcjach?

- Chyba dam sobie przerwę. [...] Ja zrobiłam swoją robotę i myślę, że fajnym utworem i fajnym akcentem jakby zakończyłam moją przygodę eurowizyjną - powiedziała nam Maja Hyży.

Co jeszcze przed naszą kamerą zdradziła Maja Hyży? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

