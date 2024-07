A jednak! Blanka awansowała do wielkiego finału Eurowizji 2023. Jej występ z "Solo" przypadł do gustu europejskiej publiczności, polską reprezentantkę zobaczymy więc w sobotnim finale konkursu. Tuż po ogłoszeniu wyników Blanka od razu nagrała na InstaStories swoją reakcję. To trzeba zobaczyć.

Eurowizja 2023: Tak Blanka cieszy się z awansu

Za nami oba półfinału Eurowizji 2023. W tym czwartkowym udział wzięła Polska, którą reprezentuje Blanka z hitem "Solo". Jej występ spodobał się widzom, którzy decydowali o wynikach, i w ten sposób polska artystka awansowała do wielkiego finału (ten już w sobotę). Na jej reakcje nie trzeba było długo czekać - zaraz po wynikach wstawiła nagranie na swoje social media - gwiazda nie mogła ukryć swojej ekscytacji i wcale się jej nie dziwimy:

Dziękuję kochani, kocham Was, dziękuję za całe wsparcie! Kocham Was - krzyczy szczęśliwa Blanka.

Instagram/@blikeblanka

Blanka znalazła się w finale Eurowizji 2023, a to oznacza, że w sobotę ponownie wystąpi przed publicznością w Liverpoolu. Wiemy już, że pojawi się w pierwszej połowie koncertu (1-13), ale jeszcze nie wiadomo dokładnie, z którym numerem.

Występ Blanki z drugiego półfinału Eurowizji 2023 już podbija sieć - w zaledwie kilkanaście minut został wyświetlony ponad 16 tysięcy razy. Co piszą o nim polscy fani?

Wokalnie znacznie lepiej niż w preselekcjach a piosenka nie jest taka zła bardzo dobrze że weszliśmy do finału

O wiele lepiej niż na preselekcjach. Duża poprawa, szacun

WOW jak porównać to co śpiewała na preselekcjach to jak niebo, a ziemia! Duża poprawa.

Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za Blankę w finale!

