Eurowizja 2016 - już dziś drugi półfinał z udziałem Michała Szpaka, który na europejskiej scenie zaśpiewa ł jako drugi swoją piosenkę "Color Of Your Life". Jak głosować na uczestników Eurowizji i Michała Szpaka? Gdzie oglądać transmisję wideo i w sieci? Jakie są notowania bukmacherów?

Eurowizja 2016 - relacja na żywo! Polska w finale

22:58: głosy są zliczone i oficjalnie potwierdzone przez komisję. Czas na wyniki! W wielkim finale zobaczymy (kolejność przypadkowa):

Łotwa

Gruzja

Bułgaria

Australia

Ukraina

Serbia

Polska

Izrael

Litwa

Belgia

To oznacza, że Michała Szpaka zobaczymy w wielkim finale 14 maja (wystąpi jako dwunasty)! Gratulujemy!

Z pierwszego półfinału do wielkiego finału awansowali: Rosja, Węgry, Azerbejdżan, Cypr, Armenia, Holandia, Chorwacja, Austria, Czechy, Malta.

Polska w finale Eurowizji.

22:45: głosowanie zakończone! Czas na specjalny pokaz - "Człowiek przeciw maszynie".

22:29: czas na głosowanie! Jak głosować? Instrukcje - na samym początku naszej relacji. Ważne - Polacy nie mogą głosować na Michała Szpaka! Jego cały występ oraz reakcje widzów - tutaj.

22:26: ostatnia prezentacja to Belgia i 19-letnia Laura Tesoro z utworem What’s the Pressure skomponowanym przez znaną wszystkim Selah Sue!

22:22: Albania: Eneda Tarifa i piosenka "Fairytale".

22:18: Gruzja: Nika Koczarow & Young Georgian Lolitaz - "Midnight Gold"

22:13: Norwegia: Agnete z utworem Icebreaker

22:08: Ukraina - Jamala! Nagrała dotąd 4 płyty. Wielka gwiazda w Ukrainie. Piosenka 1944 jest jej autorstwa. Jest to utwór opisujący losy Tatarów krymskich podczas II wojny światowej. Rosyjscy deputowani chcieli zablokować występ tej artystki na Eurowizji!

Występ Ukrainy i Jamali na Eurowizji 2016.

22:02: Dania i trzech przystojniaków z zespołu Lighthouse X i ich hit Soldiers of Love.

21:59: Bułgaria i faworytka Polskich fanów Eurowizji - Poli Genowa z hitem "If Love Was a Crime"

Występ Poli Genowy na Eurowizji 2016 - wideo.

21:55: Słowenia - piękna ManuElla i jej "Blue and Red" oraz... facet na rurze! Po raz pierwszy na Eurowizji!

21:50: Australia - wielki faworyt bukmacherów i ich reprezentantka Dami Im z "Sound of Silence"

Występ Australii na Eurowizji 2016.

21:46: Litwa i przystojny Donny Montell z hitem "I’ve Been Waiting for This Night"

21:43: Macedonia i wielka gwiazda pop w tym kraju Kaliopi z utworem "Dona".

21:39: Irlandia! Nicky Byrne z zespołu Westlife i jego piosenka Sunlight.

21:35: Serbia i Sanja Vučić ZAA z utworem: Goodbye (Shelter).

21:28: czas na Białoruś i Iwana, który chciał wystąpić nago na Eurowizji, jednak organizatorzy mu nie pozwolili!

21:23: Izreal i Hovi Star! Wielu dziennikarzy uważa, że muzyk przypomina Adama Lamberta.

21:19: Szwajcaria i reprezentantka Rykka z Kanady. Jej utwór to "The Last of Our Kind".

21:15: czas na Michała Szpaka! Michał zaśpiewa utwór "Color of Your Life"! Michał z dwoma skrzypaczkami, altówką, fortepianem i wiolonczelą! Michał w świetnej wokalnej formie!

Michał zrobił swoją robotę - podsumował Artur Orzech.

Występ Michała Szpaka na Eurowizji.

21:11: Jako pierwsza prezentuje się Łotwa - piosenka Justs - 21-letni wokalista i jego piosenka "Heartbeat". Faworyt podczas tej propozycji!

Występ Łotwy na Eurowizji 2016

21:00 - czas start! Zaczynamy półfinał z udziałem Michała Szpaka. Na scenie - para prowadzących - Mans Zelmerlow i Petra Mede.

Eurowizja 2016 - wszystkie informacje

Bądźcie z nami tutaj o 21 - wtedy zaczniemy relację na żywo z drugiego półfinału Eurowizji 2016! W drugim półfinale podczas Eurowizji 2016 wystąpi 18 państw. Michał Szpak pojawi się na scenie jako drugi, czyli około godziny 21:20 (transmisja od 21 m.in. w TVP). Oto kolejność występów:

1. Łotwa: Justs Heartbeat

2. Polska: Michał Szpak Color of Your Life

3. Szwajcaria: Rykka The Last of Our Kind

4. Izrael: Howi Star Made of Stars

5. Białoruś: Iwan Help You Fly

6. Serbia: Sanja Vučić ZAA Goodbye (Shelter)

7. Irlandia: Nicky Byrne Sunlight

8. Macedonia: Kaliopi Dona

9. Litwa: Donny Montell I’ve Been Waiting for This Night

10. Australia: Dami Im Sound of Silence

11. Słowenia: ManuElla Blue and Red

12. Bułgaria: Poli Genowa If Love Was a Crime

13. Dania: Lighthouse X Soldiers of Love

14. Ukraina: Dżamała 1944

15. Norwegia: Agnete Icebreaker

16. Gruzja: Nika Koczarow & Young Georgian Lolitaz Midnight Gold

17. Albania: Eneda Tarifa Fairytale

18. Belgia: Laura Tesoro What’s the Pressure

Piosenki z drugiego półfinału na Eurowizji 2016.

W drugim półfinale nie ma Rumunii, która ze względu na długi, została zdyskwalifikowana przez organizatorów. W drugim półfinale zostaną zaprezentowane występy uczestników wielkiego finału. Będą to:

NIEMCY: Jamie-Lee Kriewitz - “Ghost”

WIELKA BRYTANIA: Joe & Jake - “You’re Not Alone”

WŁOCHY: Francesca Michielin - “Nessun Grado di Separazione”

Gdzie i jak oglądać Eurowizję 2016? Eurowizja 2016 online.

Drugi półfinał Eurowizji 2016 będzie można oglądać oczywiście w TVP 1 (już od 21), w TVP Polonia oraz w sieci. Transmisję online pokaże oficjalna strona konkursu – eurovision.tv, szwedzki nadawca – SVT, oficjalny kanał na YouTube – Eurovision Song Contest oraz na stronie tvp.pl pod tym linkiem. Polacy mieszkający za granicą obejrzą konkurs na antenie TVP Polonia lub w telewizjach lokalnych. Półfinał pokażą m.in. brytyjska stacja BBC Four oraz irlandzka RTÉ2 (o 20:00 czasu lokalnego).

Jak głosować? Czy można głosować na Michała Szpaka?

Jak będzie wyglądać głosowanie? Na Michała Szpaka można głosować tylko z tych państw: Łotwa, Szwajcaria, Izrael, Białoruś, Serbia, Irlandia, Macedonia, Litwa, Australia, Słowenia, Bułgaria, Dania, Ukraina, Norwegia, Gruzja, Albania, Belgia, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania. Z Polski nie można wysyłać esemesów na Michała Szpaka! Z jednego numeru można zagłosować maksymalnie 20 razy. Głosy jury i widzów zostaną następne przeliczone oddzielnie na punkty w skali eurowizyjnej (12 pkt. dla najlepszej piosenki, 10 dla kolejnej, następnie 8, 7, …, 2, 1 pkt.) i po zsumowaniu wszystkich punktów poznamy 10 utworów z największą ich liczbą. Będą podane one w kolejności przypadkowej. Szczegółowe wyniki zostaną ujawnione dopiero po zakończeniu Eurowizji. Z pierwszego półfinału do wielkiego finału awansowali: Rosja, Węgry, Azerbejdżan, Cypr, Armenia, Holandia, Chorwacja, Austria, Czechy, Malta.

Pilne! Ważne informacje z Dziennika Eurowizyjnego -

W Internecie pojawiają się błędne informacje dotyczące numerów telefonów z których można głosować na Michała Szpaka z innych krajów! Prosimy o korzystanie tylko z numerów podanych przez nadawcę w trakcie trwania transmisji!! - czytamy.

Szanse Michała Szpaka w drugim półfinale Eurowizji 2016

Według dziennikarzy, będących na Eurowizji 2016, Polska ma spore szanse na wejście do finału. Numerem jeden po głosowaniu jest Australia, bardzo wysoko Łotwa, Bułgaria i Ukraina.

W finale jednak według bukmacherów Polska znajdzie się poza 20. Faworytami Eurowizji 2016 są Rosja i Francja.

Relacja na żywo z drugiego półfinału - tutaj, już po godzinie 21!

Michał Szpak na Eurowizji.

