Tylko u nas! Anna Wyszkoni opowiada nam o swoim występie na Polsat SuperHitFestiwal w Sopocie, gdzie będzie świętować swoje 20-lecie. Zapytaliśmy wokalistkę o to, co szykuje na ten wyjątkowy jubileusz. Artystka powiedziała nam również co myśli o Michale Szpaku i Eurowizji.

Anna Wyszkoni świętuje 20-lecie!

20-lat kariery Anny Wyszkoni to same hity, złote i platynowe płyty i mnóstwo nagród. Jakie były jej najbardziej przełomowe momenty?

Było ich kilka. Na pewno pierwszym przełomowym momentem był utwór „Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka”, później „Oczy szeroko zamknięte”, a potem jednak burzliwe rozstanie z zespołem Łzy i moja solowa ścieżka, utwór Pan i Pani, moja pierwsza solowa płyta, druga… - mówi nam Ania.

Co zaśpiewa na jubileuszu w Sopocie?

Muszą być największe hity, oto chodzi w jubileuszu. Chętnie zaśpiewam je z publicznością, będzie też utwór premierowy ;) Będzie fajna niespodzianka, dla widzów i telewidzów, ale nie mogę zdradzić wszystkiego - tłumaczy Wyszkoni.

Zapytaliśmy Anię również o Eurowizję. Sama kilka lat temu brała udział w polskich preselekcjach i zajęła 2. miejsce:

Jestem z daleka, żeby komuś radzić. Michał doskonale wie, po co tam pojechał, jak chce się zaprezentować. Podoba mi się przed kamerą, ma luz, ma świadomość. Bardzo mu kibicuje, ale często Polacy mają tak, że jak już jest po Eurowizji i nie za dobrze wtedy idzie, to artysta jest odtrącony. On jest świetnie zapowiadającym się artystą - podsumowuje piosenkarka.

Eurowizja z Michałem Szpakiem już 12 maja, zaś Polsat SuperHit Festiwal z Anią Wyszkoni w dniach 27-29 maja w Operze Leśnej w Sopocie.

Anna Wyszkoni świętuje 20 lat pracy na scenie.

Michał Szpak już w czwartek wystąpi na Eurowizji.