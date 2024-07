Michał Szpak wystąpi jako dwunasty podczas finału Eurowizji 2016 (już jutro 14 maja w Sztokholmie). Poznaliśmy kolejność występów podczas obu półfinałów konkursu. Niektórzy twierdzą, że pozycja Michała Szpaka jest znowu mało korzystna. Powód? Szpak wystąpi po faworycie konkursu Francji i po nim wystąpi Australia, która też jest nazywana czarnym koniem głosowania! W sumie w sobotę usłyszymy piosenki 26 państw!

Reklama

Oto pełna kolejność startowa w Finale Eurowizji:

1. Belgia – Laura Tesoro „What’s the Pressure”

2. Czechy – Gabriela Gunčíková „I Stand”

3. Holandia – Douwe Bob „Slow Down”

4. Azerbejdżan – Samra „Miracle”

5. Węgry – Freddie „Pioneer”

6. Włochy – Francesca Michielin „No Degree of Separation”

7. Izrael – Hovi Star „Made of Stars”

8. Bułgaria – Poli Genova „If Love Was a Crime”

9. Szwecja – Frans „If I Were Sorry”

10. Niemcy – Jamie-Lee „Ghost”

11. Francja – Amir „J’ai cherché”

12. Polska – Michał Szpak „Color of Your Life”

13. Australia – Dami Im „Sound of Silence”

14. Cypr – Minus One „Alter Ego”

15. Serbia – Sanja Vučić ZAA „Goodbye (Shelter)”

16. Litwa – Donny Montell „I’ve Been Waiting for This Night”

17. Chorwacja – Nina Kraljić „Lighthouse”

18. Rosja – Sergey Lazarev „You Are the Only One”

19. Hiszpania – Barei „Say Yay!”

20. Łotwa – Justs „Heartbeat”

21. Ukraina – Jamala „1944”

22. Malta – Ira Losco „Walk on Water”

23. Gruzja – Nika Kocharov & Young Georgian Lolitaz „Midnight Gold”

24. Austria – Zoë „Loin d’ici”

25. Wielka Brytania – Joe & Jake „You’re Not Alone”

26. Armenia – Iveta Mukuchyan „LoveWave”

Zobacz także

W Finale głosują wszystkie 42 kraje biorące udział w 61. Konkursie Piosenki Eurowizji. Aby oddać głos na Michała Szpaka, należy wpisać SMS o treści 12 i wysłać go pod wskazany numer, ale w Polsce nie możemy tego zrobić. To apel do Polaków przebywających za granicą.

Macie już swoich faworytów? W notowaniach bukmacherów prowadzi Rosja, a Polska zajmuje obecnie 18 miejsce. My już nie możemy się doczekać finału. Transmisja konkursu Eurowizji w TVP1 o 21.00

Zobacz także: Mamy występ Michała Szpaka z Eurowizji 2016! Jak wypadł? WIDEO!

To wielki sukces Michała Szpaka, przeszedł do finału konkursu Eurowizji. To trzecie raz pod rząd jak polskiemu artyście się to udaje.

Reklama

Michał Szpak po występie nie mógł długo zasnąć.