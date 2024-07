Na ponad tydzień przed koncertem głównym Eurowizji 2016 w Szwecji na razie faworytem w zakładach bukmacherskich jest Rosja! Sergej Lazarew z piosenką "You Are The Only One" jest typowany na zwycięzcę Eurowizji. Według sports.williamhill.com i wielu innych stron bukmacherskich pierwsza szóstka piosenek eurowizyjnych układa się się następująco: Rosja, Francja, Australia, Malta, Szwecja, Bułgaria.

Michał Szpak nisko u bukmacherów na Eurowizji 2016

A który jest Michał Szpak z piosenką "Color of Your Life"? Niestety - dopiero 18! Ale przecież do 12 maja (czwartek), czyli do drugiego półfinału kiedy śpiewa Michał Szpak wszystko się może zmienić. Finał Eurowizji odbędzie się w sobotę 14 maja. Transmisja na żywo będzie do oglądania na TVP1 o 21.00. Glosujcie, która piosenka z faworytów podoba Wam się najbardziej.

A Wam jak się podobają faworyci na Eurowizji 2016? Posłuchacie piosenek faworytów.

Sergej Lazarew - You Are The Only One - Rosja

Amir - J'ai cherché - Francja

Dami Im - Sound Of Silence - Australia

Ira Losco - Walk on Water - Malta

Frans - If I Were Sorry - Szwecja

Poli Genova - If Love Was A Crime - Bułgaria

Michał Szpak - The Color of Your life - Polska