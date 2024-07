Michał Szpak popłakał się podczas konferencji prasowej przed Eurowizją 2016. Dlaczego? Jeden z dziennikarzy zapytał o jego płytę "Byle być sobą". Michał Szpak zadedykował ją zmarłej mamie. Nie mógł wówczas ukryć wzruszenia.

Mama Michała Szpaka zmarła ponad rok temu. Wokalista był do niej bardzo przywiązany, dlatego dziś tak chętnie ją wspomina, gdy tylko ma okazję. Zadedykował jej swój ostatni album. Na pytanie dziennikarza (pada w około 14 minucie filmu) o płytę odpowiedział:

Tę płytę dedykuję mojej mamie, która zmarła rok temu. To było tragiczne doświadczenie. Dlatego to jej dedykuję ten album. Nagrywałem go rok temu i skoncentrowałem się na na swoich emocjach. Moje życie jest jak wielka sinusoida. Raz jest naprawdę dobrze, raz jest gorzej.