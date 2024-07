Michał Szpak wystąpi jako drugi podczas drugiego półfinału na Eurowizji 2016 (już dziś 12 maja w Sztokholmie). Poznaliśmy kolejność występów podczas obu półfinałów konkursu. Niektórzy twierdzą, że pozycja Michała Szpaka jest bardzo niekorzystna...

Kolejność występów na Eurowizji 2016. Który Michał Szpak?

O kolejności występów na tegorocznej Eurowizji zadecydowali producenci festiwalu, czyli szwedzka telewizja SVT pod przewodnictwem Christera Björkmana. Jak ułożyli tegoroczne występy? Oto lista:

Pierwszy półfinał (10 maj): Eurowizja 2016

1. Finlandia

2. Grecja

3. Mołdawia

4. Węgry

5. Chorwacja

6. Holandia

7. Armenia

8. San Marino

9. Rosja

10. Czechy

11. Cypr

12. Austria

13. Estonia

14. Azerbejdżan

15. Czarnogóra

16. Islandia

17. Bośnia i Hercegowina

18. Malta

Drugi półfinał (12 maj) - Eurowizja 2016:

1. Łotwa

2. Polska

3. Szwajcaria

4. Izrael

5. Białoruś

6. Serbia

7. Irlandia

8. Macedonia

9. Litwa

10. Australia

11. Słowenia

12. Rumunia

13. Bułgaria

14. Dania

15. Ukraina

16. Norwegia

17. Gruzja

18. Albania

19. Belgia

Michał Szpak na straconej pozycji?

Czy to dobra pozycja startowa? Okazuje się, że niekoniecznie. Statystki mówią jasno - jeszcze żaden artysta nie wygrał Eurowizji startując z drugiej pozycji. Jednak jeśli chodzi o półfinały jest nieco inaczej - od 2008 roku, gdy wprowadzono system dwóch półfinałów, artyści z numerem drugim aż 9 razy awansowali do finału, a tylko 7 razy im się to nie udało.

Fani są podzieleni:

No to szanse na awans zdecydowanie sie zmniejszyly... - pisze jeden z fanów. Tragedia... Naprawdę. Dlaczego Polska jest 2.? Ktoś naprawdę nie lubi mojego kraju.. - dodaje kolejny.

Mamy jednak nadzieję, że dobry wokal i piosenka oczarują widzów na Eurowizji, niezależnie od pozycji startowej.

