Michał Szpak wystąpi dziś w finale konkursu Eurowizji 2016! Polska dzięki niemu awansowała do głównego konkursu, gdzie będzie rywalizować z 25 innymi państwami. Jak czuje się przed finałem Eurowizji, czy chce coś poprawić w swoim występie?

Czuję się wspaniale, że przeszliśmy do finału. Wydaje mi się, że w półfinale było spoko. Nie ma poprawek, wszystko będzie tak jak było do tej pory. Prostota i muzyka przede wszystkim - powiedział widzom Pytania na śniadanie Michał Szpak.

Czy Michał Szpak czuje wsparcie fanów?

Jeszcze przed wejściem na scenę sprawdziłem Facebooka, Instagrama, Snapchata i wiem że byli ze mną i to jest dla mnie najważniejsze - powiedział Michał Szpak

A jak z rywalizacją, czy Michał Szpak boi się konkurencji?

Czy Michał Szpak liczy na wygraną w Eurowizji?

Nie mam żadnych oczekiwań. Chcę, żeby to wszystko się toczyło z moją maksymą, czyli Carpe diem - Niech chwila ta trwa. Bardzo mi miło, że mogę liczyć na wasze głosy, widzimy się w finale, moją pozycja to 12 - myślę, że to szczęśliwy numer. Wystąpię miedzy miedzy Australią a Francją, więc piękny przerywnik polski. Trzymajcie kciuki!