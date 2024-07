Jakie są najświeższe notowania bukmacherów na Eurowizję 2016? Czy Michał Szpak ma szanse na wygranie konkursu Eurowizji? Sprawdźcie, czy Wasi faworyci są wysoko w notowaniach.

Faworyci na Eurowizji 2016

W finale mamy 26 państw, które będą walczyć o miano najlepszej piosenki Europy. Jak wyglądają notowania bukmacherów? W finale według nich największe szanse na wygraną ma Rosja, czyli Siergiej Łazariew i jego piosenka You Are The Only One. Następna jest Australia Dami Im „Sound of Silence”, a następnie Ukraina, Francja, Szwecja, Armenia, Belgia, Włochy, Holandia, Izrael, Łotwa. Polska obecnie zajmuje 18. miejsce ex aequo z kilkoma innymi państwami, których szanse na zwycięstwo oceniane są tak samo nisko. Za złotówkę postawioną na zwycięstwo Michała Szpaka można wygrać aż 101 złotych!

Czy to tylko przewidywania, czy może jednak Michał Szpak nie dojdzie do pierwszej dziesiątki, już nie mówiąc o wygranej?

A Kto jest Waszym faworytem?

Australia. Dami Im z piosenką "Sound Of Silence" ma szansę wygrać?

A może Rosja? Sergey Lazarev "You are the only one"

My kibicujemy Michałowi Szpakowi!

Michał Szpak bardzo się cieszył z przejścia do finału Eurowizji.

Michał Szpak na spotkaniu w Polonią w Szwecji.