W czwartej edycji „Farmy” nie brakowało emocji dzięki wyrazistym uczestnikom. Jedną z najbarwniejszych postaci programu Polsatu była Danuta. Uczestniczka opuściła show tuż przed wielkim finałem. Istotnym wątkiem produkcji okazała się jej relacja z Michałem Sokólskim. Na początku wiele wskazywało na to, że para się polubi. Danka i Michał zdecydowali się nawet na „ślub” na planie. Z czasem jednak między nimi zaczęły pojawiać się napięcia i kłótnie. Widzowie byli też świadkami scen zazdrości o Wiolę. Konflikt Danuty i Michała eskalował z odcinka na odcinek. Uczestnicy ponownie spotkali się za kulisami finału „Farmy”.

Danuta i Michał z „Farmy” zrobili sobie zdjęcie za kulisami finału

Po wielkim finale „Farmy” mogliśmy zobaczyć, co działo się za jego kulisami. Uczestnikom i prowadzącym towarzyszyły duże emocje. Zwłaszcza że w pewnym momencie doszło do spotkania Danuty i Michała. Patrycja, jedna z uczestniczek czwartej edycji programu opublikowała na YouTube.com nagranie, na którym pokazała kulisy finałowego odcinka. Patrycja uwieczniła, jak Danka i Michał spotkali się w garderobie i zrobili sobie wspólne selfie. Na szczęście między nimi nie było widać złej energii. Czyżby już zapomnieli o konfliktach? Wszystko wskazuje na to, że tak.

Przypominamy, że Danka z „Farmy” zabrała głos w sprawie uczucia do Michała po tym, jak pożegnała się z show Polsatu. Uczestniczka opowiedziała też o tym, jaką rolę w konflikcie odegrała Wiola.

Co się działo po finale „Farmy”?

Oglądając kulisy finału „Farmy”, mogliśmy zobaczyć, że uczestnikom towarzyszyły ogromne emocje. Żaneta pokazała, jak wygląda jej Instagram po zakończeniu show Polsatu. Wygląda na to, że uczestniczka, która zajęła drugie miejsce w programie Polsatu otrzymała sporo wiadomości w mediach społecznościowych.

Tam się po prostu gotuje i pali – powiedziała Patrycja.

Danuta i Michał z „Farmy" zrobili sobie zdjęcie za kulisami finału

Kto wygrał finał czwartego sezonu „Farmy”?

Czwarty sezon programu "Farma" dostarczył widzom wielu emocji, a jego uczestnicy musieli zmierzyć się z trudnymi warunkami, wymagającymi zadaniami i rywalizacją o miejsce w finale. Wśród faworytów do zwycięstwa od początku wymieniano Bronisława „Bandiego” Bandyka, który odznaczał się dużą determinacją i umiejętnościami rolniczymi.

Program emitowany na antenie Polsatu od poniedziałku do piątku o 20:10 przyciągnął rzesze widzów, którzy z zapartym tchem śledzili losy uczestników. Ostatecznie do wielkiego finału dostało się trzech najlepszych farmerów, którzy musieli wykazać się nie tylko siłą i sprytem, ale również zdolnością pracy zespołowej.

Wielki finał odbył się 28 lutego 2025 roku. Zgromadził przed telewizorami aż 1,44 miliona widzów, co było jednym z najlepszych wyników oglądalności w historii programu. Decydujące zadania były wyjątkowo wymagające, a uczestnicy musieli wykazać się zarówno wiedzą rolniczą, jak i sprawnością fizyczną.

Moment ogłoszenia zwycięzcy był pełen napięcia. Po długich tygodniach rywalizacji tytuł "Super Farmera" oraz nagrodę główną w wysokości 100 tysięcy złotych zdobył Bronisław "Bandi" Bandyk. Jego wytrwałość i umiejętności sprawiły, że zyskał uznanie zarówno widzów, jak i jurorów.

