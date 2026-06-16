Emilia z "Sanatorium miłości" zgromadziła niemałe grono fanów w trakcie trwania 8. sezonu programu. Już po zakończeniu emisji odcinków, mieszkanka Ozorkowa chętnie utrzymuje kontakt ze swoimi obserwatorami w mediach społecznościowych, relacjonując kolejne wydarzenia z jej życia, a także dzieląc się przemyśleniami. Tym razem zdecydowała się na mocny apel do swoich odbiorców. Chodzi Henryka.

Emilia z "Sanatorium miłości" wystosowała apel ws. Henryka

Emilia i Henryk stworzyli jedną z najszerzej komentowanych par w 8. sezonie "Sanatorium miłości". Choć ich relacja już w trakcie programu miała lepsze i grosze chwile, to w ostatnich miesiącach chętnie relacjonowali wspólnie spędzony ze sobą czas w mediach społecznościowych . Niestety, po kilku miesiącach od zakończenia programu, Emilia z "Sanatorium miłości" gorzko podsumowała Henryka, przekazując, że mężczyzna po raz kolejny ją zawiódł, a uczestniczka programu nie ma zamiaru dać mu kolejnej szansy. Informacja ta wywołała lawinę negatywnych komentarzy wśród internautów na temat Henryka, czego Emilia nie zostawiła bez komentarza.

Emilia na Facebooku udostępniła wpis, w którym zdecydowała się oficjalnie odciąć do historii jej i Henryka, tłumacząc, że celem jej wcześniejszych słów nie było wywołanie fali krytyki względem uczestnika "Sanatorium miłości".

Chciałabym jasno powiedzieć, że odcinam się od całej sytuacji związanej z moją historią z Henrykiem. Nigdy nie było moją intencją wywoływanie hejtu czy kierowanie negatywnych emocji wobec kogokolwiek napisała Emilia z 'Sanatorium miłości'.

W kolejnych słowach Emilia wyraziła jasną dezaprobatę względem tak skrajnie negatywnych komentarzy, nawołując do okazywania sobie wzajemnego szacunku przez internautów.

Bardzo nie podoba mi się to, co dzieje się w komentarzach. Każdy z nas jest dorosły i sam odpowiada za swoje słowa, decyzje i zachowania. Szanujmy się nawzajem, nawet jeśli mamy różne zdania i odmienne wspomnienia tych samych wydarzeń.

Emilia z "Sanatorium miłości" zaapelowała do fanów programu

Na koniec wpisu uczestniczka "Sanatorium miłości" skierowała do internautów aktywnych na jej profilu na Facebooku konkretny apel, wskazując, by jej wielbiciele stawiali szacunek, życzliwość i kulturę ponad chęć wyrażania swojej złości.

Proszę Was o jedno – STOP HEJTOWI. W życiu jest wystarczająco dużo złości, dlatego wybierajmy życzliwość, szacunek i kulturę rozmowy. Pozdrawiam serdecznie, Emilia.

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