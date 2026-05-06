Jak potoczą się losy uczestników "Sanatorium miłości" oraz kto zostanie Królem i Królową Turnusu? Tego wszystkiego dowiemy się już w wielkim finale show. Produkcja przekazała szczegóły. Tuż po emisji finału widzów czeka również bonus związany z uczestnikami "Sanatorium miłości".

Nowy zwiastun finału "Sanatorium miłości"

Ostatni odcinek uwielbianego show z seniorami w roli głównej zbliża się ku końcowi. W pierwszym zwiastunie finału "Sanatorium miłości" dowiedzieliśmy się, że Henryk mówi o pomyłce. Czyżby Emilia nie wybaczyła mu ostatniego zachowania? W ogniu krytyki znalazła się również Teresa, która wypowiedziała się niepochlebnie o panach, stwierdzając, że "nawet jakby złoto założyli, to by źle wyglądali".

Wielki bal, podczas którego zostali wybrani Król i Królowa Turnusu, poprowadził Łukasz Nowicki, a wskazanie kuracjuszki sezonu zaskoczyło nawet Martę Manowską. Produkcja pokazała właśnie kolejny zwiastun ostatniego odcinka. Pokazano stylizacje kuracjuszek, a także pierwsze emocje związane z finałem. Emilia wyznała:

Takich pocałunków jeszcze nie przeżyłam, dlatego je zapamiętam

Henryk, który wcześniej mówił o pomyłce, teraz dodał:

W sercu mnie aż zatkało

Z kolei Zbigniew przyznał:

Jestem szczęśliwy

Metamorfoza Teresy w finale "Sanatorium miłości"

Po tym, jak do sieci trafił kolejny zwiastun finału "Sanatorium miłości", widzowie mieli okazję zobaczyć finałowe stylizacje uczestniczek. Szczególną furorę zrobiła Teresa. Uczestniczka zdecydowała się na czerwoną suknię wieczorową z odważnym wycięciem na nogę. Fani nie szczędzili jej komplementów:

Pani Teresa ale Miss

To samo miałam pisać. Niesamowicie jej pasują upięte włosy włosy. Ten krój sukienki i naszyjnik też bardzo pasują. Gwiazda filmowa

Tak, pobija Ewę na koniec wyglądem komentowali fani.

Kiedy finał "Sanatorium miłości"? Niespodzianka po odcinku

Za nami już 8. edycja "Sanatorium miłości" a finałowy odcinek zostanie wyemitowany już w niedzielę 10. maja. Produkcja przekazała szczegóły:

Kończy się przygoda w „Sanatorium miłości”! Kto zostanie Królową i Królem? Czy ktoś wyjedzie jako para? Widzimy się w niedzielę o 21:25 w TVP1

Ale to nie wszystko. Tuż po odcinku TVP pokaże widzom, jak wygląda obecnie życie uczestników z poprzednich sezonów:

A po odcinku odwiedzimy kuracjuszy z poprzednich edycji „Życie po Sanatorium miłości” o 22:20 w TVP1.

