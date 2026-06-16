"Sanatorium miłości" z sezonu na sezon niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród telewidzów, którzy śledzą życiowe poczynania bohaterów programu nawet po jego zakończeniu. Tym razem produkcja zdecydowała się przygotować nie lada niespodziankę dla najwierniejszych fanów formatu.

Reportaż z uczestnikami "Sanatorium miłości"

Na początku czerwca w Sianożętach, w powiecie kołobrzeskim, odbył się II Zlot Uczestników i Fanów "Sanatorium miłości", a ekipa wykorzystała to wydarzenie jako tło do nowej produkcji o seniorach znanych z minionych edycji. Telewidzowie już teraz mogą zacząć się cieszyć, bowiem zamiast czekać na następny sezon, jeszcze w czerwcu będą mieli okazję zobaczyć reportaż pokazujący, jak wygląda życie bohaterów po zejściu z planu.

Jak podaje portal Wirtualne Media, nowy materiał ma mieć roboczy tytuł "Życie po Sanatorium miłości. Zjazd gwiazd" i ma być zrobiony w formule dokumentalno-rozrywkowej. Nie będzie to zatem kolejne reality-show z rywalizacją czy wymyślonymi zadaniami, tylko obserwacja ludzi, których widzowie już dobrze znają i którym kibicowali przed telewizorami.

Wśród osób, które znów mają pojawić się na ekranie, wymienieni są m.in. Urszula Flisek i Joanna Dyrkacz z 5. edycji. W relacji ze zlotu mają też zostać poruszone wątki najbardziej emocjonującej pary z 8. sezonu, czyli Emilii i Henryka, choć jak wiadomo, Emilia z "Sanatorium miłości" już gorzko podsumowała Henryka.

Nowość w kolejnym sezonie "Sanatorium miłości"

Zainteresowanie widzów "Sanatorium miłości" sprawia, że produkcja wciąż chce inwestować w kolejne odsłony. Premierowe odcinki 8. serii oglądało średnio 1,37 mln widzów, TVP już teraz przygotowuje następny sezon formatu.

Trwa casting do 9. serii zaplanowanej na przyszły rok, a jedną ze zmian ma być dopuszczenie do udziału obcokrajowców. Jeśli ruchy produkcji potwierdzą medialne doniesienia, widzowie będą mogli zobaczyć nową dynamikę programu i jeszcze więcej różnorodnych historii.

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