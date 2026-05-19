Henryk z "Sanatorium miłości" wprost o relacji z Emilią. A jednak

Relacja Henryka i Emilii z „Sanatorium miłości” to wątek, który najbardziej interesuje fanów po zakończeniu 8. sezonu programu. Mnóstwo widzów oczekiwało, że seniorzy stworzą związek. Choć ich znajomość w show przechodziła wzloty i upadki, ostatecznie przyszli razem na bal. Jak się jednak okazało, nie wszystko potoczyło się po ich myśli.

Henryk z „Sanatorium miłości” ma kontakt z Emilią. Jest inaczej, niż sądzili fani

W rozmowie z naszym reporterem Henryk z „Sanatorium miłości” przyznał, że utrzymuje kontakt z Emilią. Okazało się, że para rozmawia ze sobą niemal codziennie za pośrednictwem telefonu. Jednak ze słów seniora wynika jasno, że obecnie łączy ich przyjaźń, a nie romantyczna relacja.

To jest bardzo mocna przyjaźń, tak bym to powiedział. Codziennie do mnie dzwoni, mówi „wstawaj” o siódmej rano i „do pracy, musisz dorobić do emerytury”. Tak sobie żarty stroimy. Miło spędzamy czas telefonicznie, wideo. Teraz, po pół roku pierwszy raz żeśmy się spotkali powiedział Henryk naszemu reporterowi.

Henryk z „Sanatorium miłości” nie jest gotowy na związek?

W dalszej części rozmowy Henryk z „Sanatorium miłości” podkreślił, że od początku umówił się z Emilią na relację bez zobowiązań i głośnych deklaracji. Przyznał, że ma problem z przywiązywaniem się. Jego zdaniem wynika to z dość trudnego dzieciństwa. Jak dotąd nie potrafił się naprawdę zakochać.

Jednak uczestnik 8. edycji „Sanatorium miłości” nie wyklucza, że w przyszłości będzie mógł otworzyć swoje serce na nową osobę. Myślicie, że drogi jego i Emilii jeszcze się przetną?

Na razie mamy relację taką, uzgodniliśmy ze sobą, luźną. Czas pokaże, co będzie dalej. (…) Jeśli chodzi o miłość, to u mnie jest problem z tym. W przeszłości miałem dzieciństwo surowe, mam taki dylemat, żeby się otworzyć. (…) W „Sanatorium miłości” tak się otworzyłem. (…) Myślę, że przyjdzie ten moment, że wreszcie się może zakocham. Na razie jest jeszcze blokada. Ale serce mówi, najwyższy czas się ustatkować wyjaśnił.

